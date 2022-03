Dejaron una propina en Bitcoin y le dieron un consejo financiero a la moza que generó críticas

En las últimas horas, se viralizó en Twitter un video que mostraba a clientes de un restaurante que dejaban propina en Bitcoin y, también, le explicaban a la moza del local el paso a paso para recibirlo. La grabación generó muchas críticas por parte de otros usuarios y dio que hablar en la plataforma. La discusión pasó por la utilidad en el corto plazo de esa moneda electrónica.

Las criptomonedas son un tema que genera cada vez más interés en la sociedad y que de a poco va colándose en discusiones dentro de diversos ámbitos. En ese contexto, dos hombres que suelen explicar cuestiones de Bitcoin se hicieron virales por la decisión que tomaron al pagar en un restaurante.

“Dando Bitcoin de propina en Argentina”, escribió el usuario @mattunchi junto con un video. Las imágenes muestran la charla que mantuvieron con la mesera, donde le explicaron que le iban a enviar satoshi, una unidad de medida del Bitcoin.

El video de la propina en Bitcoin que generó polémica

El tuit y las imágenes generaron mucha discusión en la plataforma. La mayoría de las críticas apuntaron a que la moza no entendía el funcionamiento de la transacción que acababa de hacer y que era más simple que le dieran el dinero en efectivo.

Sin embargo, los protagonistas explicaron que la situación fue distinta a lo que percibieron muchos. En diálogo con LA NACION, Mateo, el usuario que compartió el video, explicó que sí le dieron dinero en efectivo, pero que además les gusta dar Bitcoin “ya que así incentiva a la gente a aprender y, más que nada, a usarlo”.

Según lo que comentó, ella se mostró interesada al escucharlos hablar del tema. Lo que se vio en las imágenes sucedió luego de que Daniela, la empleada del local, decidiera pedirles información sobre el tema.

Mateo y Paul hablan de Bitcoin en sus cuentas de Twitter y se volvieron virales por el video de la propina Twitter

También en comunicación con este medio, Paul, otro de los presentes en el video a quien se le escucha decir la frase “guardalo 20 años”, explicó que suelen hacer esto frecuentemente. “Es algo que nosotros hacemos de forma recurrente para ayudar a la gente a que empiece a incorporar este tipo de tecnología”, aseguró. Además, detalló que la transacción fue a través de la red Lightning, que permite hacer micropagos con Bitcoin.

En su cuenta, @CryptoFLP, Paul suele realizar análisis y difusión de información relacionada con las criptomonedas y ofrece su contacto para anotarse en cursos. Él y Mateo fueron juntos a un evento sobre el tema en Río de Janeiro y luego decidieron venir a la Argentina. En este caso y lejos de haberse molestado por el video y la viralización, Daniela se quedó con el número de Paul y se contactó para aprender más sobre Bitcoin: “Me habló esa misma noche”.

El comentario de la mesera en Instagram Captura

Eso mismo reflejó la mesera en su cuenta de Instagram, con un comentario donde relató cómo vivió la situación y que obtuvo una beca para un curso sobre el tema. “No querían levantarme, me regalaron una beca de 100 dólares después de haberme dado los 20 dólares en Bitcoin y ver que no tenía idea”, reconoció. Sumado a esto, también se refirió a la frase de los 20 años que generó polémica en redes: “Fue una manera de decir, normalmente cualquiera cambiaría la moneda y gastaría la plata. Ellos quisieron decirme que no haga lo que hacen todos”.

Por último, Paul recomendó formarse mediante distintos tutoriales e información disponible en Internet sobre el Bitcoin antes de empezar a invertir.