17 de marzo de 2020 • 12:57

Beatriz Sarlo es la incorporación más novedosa al plantel de Animales Sueltos (América) y anoche habló anoche sobre su experiencia de viajar en transporte público en tiempos de la pandemia de coronavirus y se refirió a la "enorme ventaja" de que los argentinos abandonen "las costumbres más ridículas", como los saludos con beso.

"Las medidas de las autoridades parecen razonables y la gente también parece muy razonable lo cual puede ser un momento que, si las cosas empeoran, pierda esa razonabilidad", dijo Sarlo sobre las medidas comunicadas por Alberto Fernández y su gobierno.

Coronavirus en el transporte público

La reconocida escritora también habló del sistema de transporte público que, hasta el momento, no fue interrumpido. " Yo que viajoe en transporte público creo que puedo dar testimonio en esta mesa, de que está al 50% el uso del transporte público donde hay asientos libres, pocos por vagón, a las 9 de la mañana cosa que es verdaderamente milagroso. Es el milagro del corona", dijo.

Luis Novaresio, conductor del programa, le preguntó a Sarlo si no le daba miedo viajar en subte, ella lo negó y retrucó: "Me daría mucho miedo verme obligada a usar autos. Primero, porque no tengo un auto. Y en segundo lugar, porque no siento ninguna seguridad mayor dentro de un taxi o de un remís. Y en tercer lugar, porque me gusta participar del mundo del resto de los ciudadanos que no es los que viajan en taxi y remís o en autos. Sino, que la mayoría viaja en lo que viajo yo".

El doctor Aldo Barsanti, quien estuvo invitado al programa, dijo que "el distanciamiento social, es duro, es doloroso, provoca trastornos psicológicos, ansiedad, pero es la única manera de lograr achatar esa curva (por el potencial pico de enfermos)".

"No puedo explicar la enorme cantidad de violaciones a las cuarentenas, los enojos cuando uno no quiere saludar", agregó el médico.

Novaresio le preguntó: "¿No hay que saludar?" y el Dr. Barsanti le respondió tajante: "No hay que saludar".

Sarlo aprovechó ese momento para dar su opinión. "Tiene una ventaja enorme, los argentinos vamos a dejar de darnos besos" , dijo la autora de La audacia y el cálculo: Kirchner 2003-2010 .

"Somos el país del mundo donde más besos se dan. Por eso los norteamericanos quedan paralizados cuando le presentan un argentino y uno le tira el beso y el abrazo", sostuvo Sarlo y agregó que "a lo mejor cambiamos nuestras costumbres más ridículas".