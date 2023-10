escuchar

LA PLATA.– El paro docente de 48 horas iniciado hoy por Suteba Multicolor en toda la provincia tuvo alcance dispar en esta capital, mientras la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense declaró que la medida de fuerza está fuera de la ley y se dispone a tomar sanciones sobre los docentes que se plegaron a la protesta.

En esta ciudad, las escuelas no están cerradas: hay actividad en algunos cursos y en otros, no, según pudo constatar LA NACION en una recorrida. Los docentes adhieren o no de acuerdo con su simpatía sindical, ya que Suteba Multicolor es la línea opositora a la que conduce Roberto Baradel, sindicalista aliado a la gobernación kirchnerista, que no adhirió al paro.

Por caso: las escuelas N°8 Domingo Sarmiento, Normal Nacional Mary O’Graham y Media Ingeniero Pedro Benoit permanecieron abiertas a los alumnos, pero con diferentes grados sin clases, dado que los docentes avisaron que se plegaron al paro, convocado para pedir por la reapertura de paritarias.

A 19 días de las elecciones generales del 22 de octubre, la gestión busca desarticular todo tipo de protesta sindical Matias Adhemar

Pese a que la medida de fuerza no tuvo alcance total como sucede con los paros convocados por el Frente Gremial Docente, el gobierno de Axel Kicillof la observa con máxima preocupación. Es que, a 19 días de las elecciones generales del 22 de octubre, la gestión busca desarticular todo tipo de protesta sindical. Y declaró que esta huelga está fuera de la ley.

“Se ha realizado una consulta al Ministerio de Trabajo provincial con relación a presuntas medidas de fuerza convocadas para los días 3 y 4 del corriente mes y no se registran notificaciones de derecho a huelga para los mencionados días por parte de ninguna asociación sindical con o sin personería gremial de representación docente (Ley 10.579) y o estatal (Ley 10.430) debidamente constituida”, se informó desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

La gobernación advirtió: “Las inasistencias que surjan como consecuencias de tales acciones serán consideradas sin justificación y cargadas bajo los códigos 1257 (docentes) y 066 (auxiliares)”.

Esto significa que se descontarán los días no trabajados a los docentes que adhirieron a la protesta. Suteba Multicolor ya había convocado a dos días de paro en septiembre último. Ahora, el pliego de reivindicaciones no solo incluye la reapeartura de paritarias docentes y un salario igual a la canasta básica indexado por inflación.

La Dirección General de Cultura y Educación provincial informó que habrá descuentos para los docentes que adhieran al paro convocado por la línea opositora a Baradel Matias Adhemar

Además, abarca reclamos a favor de la construcción de escuelas y aulas, la universalización del Servicio Alimentario Escolar (SAE), la provisión de viandas a las instituciones que no tienen comedor, la defensa del estatuto docente, la defensa de la obra social y el reclamo por el respeto al derecho a huelga.

El gobierno se negó a informar esta mañana sobre el alcance que tuvo la protesta en la primera jornada.

La pérdida de días de clases durante los dos primeros años de gestión de Kicillof a causa de las medidas de prevención dispuestas por la pandemia de Covid-19 fue uno de los motivos que desgastaron a la administración golpeada en las elecciones de 2021.

Hoy, a pocos días de los comicios en los que Kicillof busca ser reelecto en el cargo de gobernador, la Dirección General de Cultura y Educación se limita a informar que habrá descuentos para los maestros que adhieran al paro convocado por Suteba Multicolor, la línea interna de oposición a Baradel.

Este sindicalista participa de las reuniones paritarias en las que se discute la actualización de salarios y se mantuvo ajeno a la convocatoria de las medidas de fuerza, al menos por ahora.