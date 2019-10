Se prevé que los peregrinos lleguen mañana alrededor de las 6 Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

La caminata, si el peregrino sale desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, es de casi 60 kilómetros, más de 10 horas a pie hasta llegar a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Cada uno le da un sentido a esa andar que parece interminable. Algunos prefieren salir desde un punto más cercano al destino final. Moreno, por ejemplo, está a 30 kilómetros. Desde ahí salieron miles de peregrinos. Otros caminan solo unas pocas cuadras, como Civila Herrera, de 84 años, que a paso lento se propuso recorrer 50 o 60 cuadras. Su propósito: pedir por los jóvenes en el 45° aniversario de la peregrinación que homenajea a la Virgen "Patrona de la Argentina".

"Yo ya soy grande, tengo nietos, bisnietos, me preocupa la juventud, hay mucha droga, los chicos pobres no tienen recursos para salir de una situación que es muy compleja. Vengo hace años a la peregrinación y todos los días hago una plegaria. También hay una juventud muy pujante y hermosa, también vengo a pedir por ellos, para que puedan transformar el mundo", dijo Herrera.

Cerca del mediodía muchos fieles caminaban desde el santuario hasta la Avenida Rivadavia, que estaba salpicada por el agua bendita que los curas y monaguillos ofrecían a la gente. Entre los caminantes también había personajes coloridos, que entendieron que su misión era hacer que el camino de los otros sea más alegre.

Ese era el caso de Alejandro Pallone, de 63 años. Estaba vestido de Papá Noel arriba de una bicicleta con carteles con reflexiones, a su modo de ver, inspiradoras. También tenía bolsas, cajas y "renos", seis perros malteses que llevaba sobre una superficie delante del manubrio.

"Siempre vengo a la peregrinación, antes íbamos con varias personas en muchas bicicletas y al lado unos autos de apoyo. Los traigo a los perritos porque a la gente le da mucha alegría verlos. Hoy voy a llegar hasta la curva de Haedo y ahí freno. Las personas están pasando por tiempos complicados, trato de hacerles pasar un lindo momento. La madre de los perritos se llama Sol, luego están Rayos, centellas, Fipi, Cucú y Okemoi. El 24 de diciembre se convierten en renos", dijo Pallone.

Una acción que llamó la atención fue la que impulsó la ONG Red Solidaria, cuyo referente es Juan Carr. Propusieron "peregrinar para encontrarnos". La propuesta buscaba difundir la búsqueda de personas desaparecidas con carteles y fotos que los peregrinos llevan en sus mochilas y remeras.

"Cada 6000 personas que van caminando hay una imagen que va en el medio de la gente", explica a LA NACIÓN y cuenta que muchas personas -más de 250- se sumaron a la iniciativa a través de redes sociales. Entre las que dieron en presente en Liniers estaban María Elena Delgado, la mamá de Sofía Herrera, que desapareció en Tierra del Fuego cuando tenía 3 años y ocho meses; Marisa Olguín, la mamá de Bruno Gentiletti, que fue visto por última vez cuando tenía 9 años, hace 22, en Rosario y en Lujan, se encontrarán con María del Carmen Gallego, la madre de María Cash, la joven mochilera que desapareció en 2011 a los 29 años.

"Solo nosotras sabemos lo que es sentir que esperas a alguien que no llega durante días, meses, años. La fe es todo, yo me aferro a Dios y a la esperanza. Yo voy a buscar a Bruno hasta que me muera. Quiero pedir que el Estado investigue, queremos que se interesen en saber dónde están nuestros hijos", explicó entre lágrimas Olguín.

"Venimos movidos por la fe y por la iniciativa de Juan Carr. Es importante que esto se haga visible, mostramos fotos de mi hija, Sofía, mostramos también fotos de otros chicos desaparecidos. La súplica es para que aparezcan los chicos, hay más de 70 desaparecidos", dijo Delgado.