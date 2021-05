Polémica en Gualeguaychú: destinan US$360 mil para la compra de una playa

Este viernes, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú se pronunciará sobre el proyecto impulsado por el intendente Martín Piaggio y, contando con la mayoría de los votos, el oficialismo aprobará la compra de un complejo turístico en el momento más álgido de la pandemia.

La iniciativa divide aguas en la ciudad. Más allá de la crítica de la oposición local (Juntos por el Cambio y el vecinalismo), el oficialismo conserva la mayoría pese a haber perdido el voto de la concejal Sofía Ghiglione en el camino. ¿En qué consta la iniciativa? En la compra de un complejo turístico que consta de alrededor de 23 hectáreas ubicadas a la vera del río Gualeguaychú. ¿En dónde reside la principal crítica al proyecto? El momento. Ante la cantidad de pequeños y medianos comercios y emprendedores de la ciudad que han cerrado sus puertas producto del ahogo económico por las restricciones implementadas a más de un año de pandemia, la compra de un balneario no aparece en la lista lógica de las prioridades para gran parte de la comunidad.

La playa de la polémica: vecinos y la oposición de Gualeguaychú se oponen al gasto en medio de la pandemia

El martes pasado, la secretaria de Hacienda de la Municipalidad, Delfina Herlax, se presentó ante los concejales propios y ajenos para explicar el proyecto: “Se trata de una partida presupuestaria que se viene reservando desde el año pasado porque tenemos el compromiso de adquirir estas tierras desde diciembre de 2019. Tenemos el dinero para realizar la compra en las 26 cuotas que están previstas en el marco del acuerdo con los actuales dueños”.

“El Municipio de Gualeguaychú no está endeudado y puede realizar esta compra sin descuidar otros servicios y obras que están en marcha”, aseguró Herlax al referirse a la erogación de 360 mil dólares de las arcas municipales para la compra de una playa y un predio inundable en la zona norte de la ciudad.

Las críticas de la oposición

“El problema no es estrictamente económico. Si hoy me ofrecen un elefante barato, porque sea barato no voy a comprar un elefante. El problema es que no estamos discutiendo un proyecto, estamos debatiendo la idea de alguien de comprar una playa. Jamás se discutió qué se va a hacer en ese terreno, el expediente está vacío, no hay un proyecto, hay un montón de cosas lanzadas al aire. El Municipio tiene mucho que mejorar en las playas públicas de la ciudad. Se habla de 360 mil dólares, parece poco para un municipio, pero las prioridades para la ciudad hoy son otras”, señaló Luis Castillo, concejal, Gualeguaychú Entre Todos, al aire de R2820 Radio en CNN.

Para el PRO local se trata de “pan y circo”. En un duro comunicado remarcaron que “Gualeguaychú es una ciudad en donde los casos positivos de covid-19 promedian los 50 por día; donde el sistema sanitario está al borde del colapso con muy pocas camas de UTI disponibles, en el marco de nuevas restricciones, donde los ciudadanos no pueden permanecer en lugares públicos como plazas o paseos a partir de las 20 horas; donde ahora, en este contexto epidemiológico grave difícil para todos, no es el momento de comprar una playa”.

Por su parte, la UCR también cuestionó la compra del complejo: “La compra del balneario Puerta del Sol le costará a nuestros vecinos 40 millones de pesos. Semejante gasto no es una prioridad para nuestra ciudad, atravesada de forma atroz por la pandemia, con un sistema de salud a punto de colapsar. Este negociado deja a la vista la insensibilidad del Intendente, quien prioriza un sueño personal”.

“Con tremenda suma de dinero se podría contribuir con medidas que ayuden, aunque más no sea, a enfrentar una de las peores etapas de la pandemia, como por ejemplo la compra de insumos para hacer las pruebas de PCR a probables casos positivos de Covid-19, cooperar en la compra de artículos de limpieza para las escuelas (ya que los que manda el gobernador son insuficientes), auxiliar con el pago del servicio de Internet de los establecimientos educativos públicos de la ciudad, entre otros”, señalaron.

“En las difíciles circunstancias que vivimos se debe privilegiar la cuestión sanitaria y la coyuntura socioeconómica, y no este tipo de delirios principescos. Observamos con pavor que el debate entre salud y economía ha sido superado por otro valor: el despilfarro”, fustigaron.

Desde el oficialismo que conduce el intendente Martín Piaggio sostienen que continuarán adelante con la iniciativa y cuentan con los votos para hacerlo: 8 a favor y 5 en contra.

Por su parte, desde las redes sociales, vecinos se organizan para manifestarse este viernes, frente a la Municipalidad, mientras el Legislativo local discuta la autorización para la compra de la playa.

Paola Duarte