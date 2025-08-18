Polémica por los delfines del Aquarium: el destino final y por qué no fueron trasladados aún tras el cierre del predio

El Aquarium de Mar del Plata está cerrado desde marzo pero adentro todavía hay diez delfines que esperan ser trasladados. “La fecha límite es principios de 2026, pero nosotros queremos hacerlo antes”, anticipó a LN+ Adrián Faiella, el veterinario que trabaja en el predio. “El destino definitivo de los animales es el Caribe”, agregó el especialista en fauna marina.

Adrian Faiella, veterinario especialista en fauna marina

“Todavía no fueron trasladados porque dependemos de varios factores, como por ejemplo la autorización de los permisos internacionales y decidir el lugar correcto donde llevarlos", aclaró Faiella. “Estos animales son del Caribe, así que tiene que haber un agua con una temperatura acorde, de 20° C”, detalló.

En relación a los motivos del cierre del predio, el veterinario dijo: “Es un tema inmobiliario. Durante 30 años estuvimos bien y ahora ya no. Es como cuando el dueño de la casa que alquilamos no nos quiere renovar. El tema es que no es lo mismo mudar unos muebles que un oceanario”. En palabras de Faiella, “es una estructura muy difícil de copiar nuevamente”.

¿Cómo es el traslado?

“Los animales no son trasladados en agua. Viajan individualmente, sostenidos por una camilla, humectados con cremas y líquidos y monitoreados durante todo el viaje”, aclaró Faiella. En total, los animales que deben tres transportados son diez.

“Tenemos adultos y más chicos. Los mayores tienen 30 años y los más jóvenes entre siete y nueve años. Del total, siete nacieron en Mar del Plata”, detalló Faiella.

En total, son 10 los delfines que están a la espera de ser trasladados

Por último, el especialista hizo mención a las propiedades cognitivas de la especie: “Tienen un gran desarrollo cerebral y una forma de relacionarse con la gente muy particular“. ”Los comportamientos que tienen son bárbaros. Los delfines son manipuladores cuando quieren: saben muy bien cómo ganarse el cariño del resto“, concluyó Faiella.