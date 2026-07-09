Por primera vez con tablets: más de 3200 médicos completaron el examen nacional para ingresar a las residencias

Más de 3200 médicos completaron este miércoles el Examen Integrado para el ingreso a las residencias nacionales de Medicina, en una jornada que marcó un cambio inédito para el sistema de formación de profesionales de la salud: por primera vez la evaluación se realizó de manera completamente digital, mediante tablets especialmente configuradas para ese fin.

La prueba se desarrolló en sedes especialmente acondicionadas por Correo Argentino en Barracas y Monte Grande, donde rindieron 3246 profesionales habilitados. La instancia cerró el cronograma nacional de exámenes de residencias iniciado semanas atrás con las evaluaciones de otras especialidades del equipo de salud, que todavía se realizaron en formato escrito.

La implementación del nuevo esquema forma parte de los cambios incorporados por el Ministerio de Salud de la Nación tras las sospechas de fraude registradas durante los exámenes de 2025. En esta oportunidad, los aspirantes accedieron a una aplicación desarrollada específicamente para la evaluación y utilizaron dispositivos configurados para garantizar la identidad de cada postulante, la integridad de la información y la transmisión segura de los resultados.

El secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, Héctor Saúl Flores, destacó la magnitud del operativo. “Más de 3200 postulantes médicos están rindiendo en 33 especialidades en las instalaciones del Correo Argentino, lo cual agradecemos porque fue un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Correo Argentino”, señaló en un video difundido por la cartera sanitaria.

UN INGRESO A RESIDENCIAS MÁS MODERNO PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD



Más de 3.200 médicos rindieron hoy el Examen Integrado para el ingreso a residencias básicas en Medicina para instituciones nacionales y adheridas. Esta instancia es un paso clave en su formación profesional… pic.twitter.com/iInA4azf3d — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) July 8, 2026

Flores sostuvo que la incorporación de tecnología apunta a reforzar la transparencia y la seguridad del proceso. “La incorporación de la tecnología le da una mayor transparencia y una mayor seguridad y, obviamente, una calidad en la evaluación”, afirmó.

La experiencia fue seguida con atención por los postulantes, que enfrentaban una modalidad desconocida para muchos de ellos. Uno de los médicos que rindió describió el examen como una experiencia “supernueva para todos”.

“Es innovador y este año es el primero. Pero la realidad es que es una idea superbuena y minimiza los errores al momento de corregir y luego de subir las respuestas correctas, que es algo que siempre esperamos con mucha ansiedad”, señaló.

Entre las principales ventajas que mencionaron los participantes apareció la eliminación de las tradicionales grillas de respuestas en papel, que durante años acompañaron este tipo de evaluaciones.

“Las cosas en papel se pierden. Pasar una grilla te lleva un montón de tiempo que podrías estar usando para hacer el examen. La verdad es que estoy muy contenta con esta modalidad. No digo que sea más fácil, pero ese factor de estar pasando la grilla, que es muy estresante al final del examen, no va a estar”, explicó una de las aspirantes.

Otro de los interrogantes previos estaba relacionado con el funcionamiento tecnológico durante la evaluación. Según los testimonios difundidos por el Ministerio de Salud, la experiencia fue positiva.

“El sistema estuvo muy ágil. La tablet no se tildó en ningún momento, que era una de las preocupaciones que había. Generalmente existía el temor de que se trabara el sistema o se cayera, pero anduvo todo muy bien”, sostuvo uno de los médicos que participó del examen.

Los postulantes completaron la evaluación en dispositivos especialmente configurados para el nuevo sistema implementado por el Ministerio de Salud de la Nación junto con Correo Argentino Correo Argentino

Otros postulantes también valoraron la organización del operativo. “El proceso fue bastante rápido. Tardé mucho menos que el anterior. Fue muy organizado y estuvieron ayudando a la gente”, comentó una participante.

Un segundo testimonio destacó la logística implementada para el ingreso. “Hubo mucha gente a disposición por parte de la organización para resolver las dudas. No hubo muchas demoras. Entramos al usuario fácil, se entregó la tablet y la mayoría funcionó bien”, aseguró.

Desde Correo Argentino señalaron que el operativo incluyó la configuración de los dispositivos, la instalación de infraestructura tecnológica en cada sede, soporte técnico permanente y el procesamiento automatizado de los exámenes.

La compañía desarrolló una solución tecnológica propia para administrar de punta a punta el Examen Integrado 2026, desde la identificación de los postulantes hasta la transmisión de los resultados. Según informaron, la jornada contó con monitoreo permanente durante toda la prueba.

La evaluación para Medicina fue la segunda instancia realizada bajo el nuevo esquema organizativo. Semanas atrás se había llevado adelante una primera jornada correspondiente a otras especialidades. Con el examen de este miércoles, el Ministerio de Salud completó el proceso nacional de evaluación para el ingreso a las residencias 2026.

Al cierre de la jornada, Flores agradeció la participación de los aspirantes y destacó el rol que tendrán dentro del sistema de salud. “Les agradecemos la participación al haber elegido este mecanismo de residencias y, sobre todo, les deseamos el mayor de los éxitos al haber elegido cuidar a todos los argentinos”, afirmó.