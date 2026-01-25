Por qué aumenta la otitis en verano y cómo se la puede evitar

Durante el verano, una consulta médica se repite cada vez con más frecuencia en guardias y consultorios: el fuerte dolor de oído que aparece después de pasar varias horas en la pileta o el mar. Según explicó la otorrinolaringóloga Stella Cuevas en LN+, se trata de la llamada otitis externa, conocida popularmente como la infección “del nadador o de la pileta”, que suele subestimarse, pero que puede volverse muy dolorosa.

“La estrella del verano es la otitis”, aseguró la especialista, y detalló que la consulta por este cuadro “aumentó de manera exponencial”, sobre todo en chicos que pasan gran parte del día en el agua.

Según indicó, muchas familias evitan la guardia en un primer momento porque no la consideran grave, pero el dolor suele intensificarse con el correr de las horas, especialmente por la tarde, cuando los chicos salen de la pileta.

Otitis externa de verano: como prevenir la infeccion del oido

Por qué aparece después de estar en el agua

Cuevas explicó que el oído externo está recubierto por piel con un pH ácido que funciona como barrera natural. “Cuando uno está mucho tiempo sumergido, esa zona se reblandece y se resquebraja. El proceso inflamatorio pasa a ser infeccioso”, señaló. Esa combinación provoca un dolor intenso, que puede sentirse incluso al apoyar la cabeza sobre la almohada.

La médica detalló que el oído se divide en pabellón auricular, conducto auditivo externo, oído medio e interno, y que la otitis externa afecta principalmente el conducto. En esos casos, el canal suele verse enrojecido y casi cerrado, y el dolor puede ser tan intenso que genera llanto o imposibilidad de tocar la zona.

La especialista subrayó la importancia de realizar una consulta médica ante un cuadro de otitis

Cómo detectarla y cuándo consultar

Una señal de alerta simple, según Cuevas, es una maniobra casera: presionar suavemente con el dedo índice la “tapita” del oído. “Si eso despierta dolor inmediato o llanto, hay que consultar”, indicó. En adultos, el diagnóstico diferencial es clave, ya que el dolor también puede deberse a un tapón de cera u otros tipos de otitis.

La especialista remarcó la importancia de no automedicarse y de acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado, ya que no todas las afecciones del oído requieren lo mismo.

Cuevas insistió en controlar el tiempo que los chicos permanecen dentro de la pileta Parque Norte

Prevención: qué hacer y qué evitar

Para reducir el riesgo, Cuevas recomendó limitar la permanencia en la pileta entre las 10 y las 16, cuando la radiación ultravioleta es más intensa, y complementar con gorra, sombrero, protector solar y repelente. También aclaró que los tapones pueden ayudar, aunque advirtió que los de farmacia suelen salirse. “Si el chico repite los cuadros o va a colonia, lo ideal es hacer tapones de silicona a medida”, explicó.

“El dolor aparece, pica y molesta mucho”, concluyó la médica, y recordó que, ante cualquier síntoma persistente, la consulta temprana puede evitar complicaciones y acortar los tiempos de recuperación.