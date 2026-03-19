¿Por qué el 19 de marzo es el Día de San José?

Cada 19 de marzo se celebra el Día de San José o Día de la Solemnidad de San José, en honor a quien fue el esposo de la Virgen María y padre de Jesús.

La Iglesia Católica recuerda su historia por su obediencia a la voluntad de Dios, por la cual aceptó su rol paternal del Mesías y por sus valores de humildad. Se lo considera como uno de los pilares de la Sagrada Familia, patrono de la Iglesia Universal, de la familia, los padres de familia, los artesanos, los trabajadores y decenas de ciudades de todo el mundo.

La historia de San José

El natalicio de José de Nazaret resulta incierto, algunas fuentes afirman que nació hacia el año 30 a.C. en Belén. Era hijo de Jacob, descendiente del rey David, legado que años más tarde obtendría un gran sentido con la llegada del Mesías. Trabajó como carpintero y artesano, profesión que luego inculcaría a Jesús.

Hoy se celebra a San José, el esposo de María, parte de la Sagrada Familia (Pexels/Jimmy Ramírez)

Se casó con María luego de que un ángel se le apareciera a en un sueño. En esta escena, la figura angelical le alentó a elegir a la Santa Madre como esposa, para así recibir el fruto de su vientre. Es así como se dio uno de los momentos más importantes de su vida, cuando Dios lo eligió como el padre putativo de Jesús. José crio a Jesús como a su propio hijo, demostrando sus valores de obediencia divina, fe, responsabilidad, amabilidad y humildad.

José fue el padre de Cristo Dominio Público

Algunas fuentes afirman que José falleció el 19 de marzo del año 20 d.C. En 1870, el Papa Pío IX lo denominó San José, Patrono de la Iglesia Católica, mediante el decreto Quemadmodum Deus. A lo largo de los años, obtuvo diversos patronazgos como el de las mujeres embarazadas, de los viajeros, los inmigrantes, los artesanos y los trabajadores. En 1955, el Papa Pío XII declaró el 1 de mayo como el Memorial de San José Obrero.

Oración para pedir ayuda a San José

Como ocurre con muchas figuras del catolicismo, San José cuenta con su propia Novena y Treintena, una serie de rezos que se llevan a cabo por cierta cantidad de días consecutivos.

En este sentido, según la Agencia Católica de Información - ACI Prensa esta oración sirve para pedirle una gracia a San José:

Acuérdate, Oh castísimo esposo de la Virgen María, que jamás se supo de nadie que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio sin haber sido consolado. Lleno, pues, de confianza en tu poder, acudo a tu presencia y me encomiendo a ti para pedirte tu protección. Escucha, Oh padre adoptivo del Redentor, mi humilde oración, y en tu bondad, óyeme y respóndeme. Amén.