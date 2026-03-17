A 34 años del atentado a la Embajada de Israel en la Argentina: estas fueron sus víctimas

El atentado a la Embajada de Israel en la Argentina ocurrió el 17 de marzo de 1992, una de las jornadas más trágicas de la historia nacional, en la que murieron 22 personas. La explosión dejó también 242 heridos, y al cumplirse 34 años, no existen detenidos ni condenados por este caso, a pesar de una larga investigación que dio a conocer a sus responsables.

Foto de archivo del ataque a la embajada de Israel en 1992 Archivo

Las consecuencias del atentado y las sospechosas sobre su autoría

Los hechos comenzaron cerca de las 14.45 entre las calles Arroyo y Suipacha en el barrio de Retiro. Una camioneta Ford F-100 embistió el edificio de la Embajada de Israel, el Consulado e inmediaciones. El vehículo se encontraba lleno de explosivos que detonaron al impactar contra el edificio. De esta manera, se generó una gran explosión que generó destrozos.

Debido a la magnitud del ataque, la embajada se derrumbó hasta que su estructura se convirtió en escombros. El ataque tuvo tal gravedad, que causó daños hasta la Parroquia Madre Admirable y un colegio, a pocos metros del lugar.

Servicios de emergencia y equipos de rescate acudieron inmediatamente al lugar. Su trabajo fue fundamental para rescatar a las víctimas que se encontraban bajo los escombros de la embajada. Días más tarde se confirmó que este atentado causó la muerte de muerte 22 personas y 242 heridos.

La Corte Suprema de Justicia investigó esta causa, junto con otros organismos internacionales como el FBI y la agencia de inteligencia Mossad de Israel. Esta última emitió un informe en 2022, que declaraba al grupo terrorista libanés Hezbollah como el responsable de este suceso. Sin embargo, en la actualidad no hay condenados ni detenidos por este caso.

Foto de archivo del ataque a la embajada de Israel en 1992 Archivo

Las víctimas del atentado a la Embajada de Israel en la Argentina

Los sucesos del 17 de marzo de 1992 causaron la muerte de 22 individuos, entre los que se encontraban ciudadanos argentinos, empleados de la embajada y personas que se situaban en las inmediaciones, transitando por la calle en el momento del ataque. A continuación, la lista completa de víctimas fatales identificadas es:

Eli Ben Zeev

Freddy Remberto Machado Castro

Alfredo Óscar Machado Castro

Francisca Eva Elisa Meyers

Escorcina Lezcano de Albarracín

Celia Haydee Arlia de Eguía Seguí

Carlos Baldelomar Siles

Beatríz Mónica Berenstein de Supaniky

Francisco Mandaroni

Rubén Cayetano Juan Cacciato

Marcela Judith Droblas

Mirta Saientz

Zehava Zehavi

Liliana Graciela Argentina Susevich de Levinson

Raquel Sherman de Intraub

Eliora Carmon

David Joel Ben Rafael

Alexis Alejandro Quarin

Miguel Ángel Lancieri Lonazzi

Andrés Elowson

Aníbal Leguizamón

Juan Carlos Brumana

En 2017, el Congreso de la Nación aprobó la ley 27.417 que declaró el 17 de marzo como el “Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Atentado a la Embajada de Israel”. La iniciativa busca acompañar a familiares de las víctimas, mantener la memoria y recordar cada una de las historias de quienes perdieron la vida a causa de este atentado.

Foto de archivo del ataque a la embajada de Israel en 1992 Archivo

Actualmente, la Embajada de Israel se ubica en el décimo piso de la Torre La Buenos Aires, en Avenida de Mayo. En cuanto a la antigua embajada, se sitúa la Plaza “Embajada de Israel”, inaugurada el 17 de marzo del 2000. Este terreno es un espacio para la memoria, que preserva el muro original del edificio, junto a elementos de valor simbólico asociados con las víctimas como sus nombres, piedras, árboles, juegos de luces, sombras y agua. Cada año, familiares y seres queridos visitan este lugar durante un nuevo aniversario de esta fecha.