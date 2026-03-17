A 34 años del atentado a la Embajada de Israel en la Argentina: estas fueron sus víctimas
En un nuevo aniversario de la explosión, familiares y seres queridos de los muertos y heridos se reúnen en el predio para recordar y pedir Justicia
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El atentado a la Embajada de Israel en la Argentina ocurrió el 17 de marzo de 1992, una de las jornadas más trágicas de la historia nacional, en la que murieron 22 personas. La explosión dejó también 242 heridos, y al cumplirse 34 años, no existen detenidos ni condenados por este caso, a pesar de una larga investigación que dio a conocer a sus responsables.
Las consecuencias del atentado y las sospechosas sobre su autoría
Los hechos comenzaron cerca de las 14.45 entre las calles Arroyo y Suipacha en el barrio de Retiro. Una camioneta Ford F-100 embistió el edificio de la Embajada de Israel, el Consulado e inmediaciones. El vehículo se encontraba lleno de explosivos que detonaron al impactar contra el edificio. De esta manera, se generó una gran explosión que generó destrozos.
Debido a la magnitud del ataque, la embajada se derrumbó hasta que su estructura se convirtió en escombros. El ataque tuvo tal gravedad, que causó daños hasta la Parroquia Madre Admirable y un colegio, a pocos metros del lugar.
Servicios de emergencia y equipos de rescate acudieron inmediatamente al lugar. Su trabajo fue fundamental para rescatar a las víctimas que se encontraban bajo los escombros de la embajada. Días más tarde se confirmó que este atentado causó la muerte de muerte 22 personas y 242 heridos.
La Corte Suprema de Justicia investigó esta causa, junto con otros organismos internacionales como el FBI y la agencia de inteligencia Mossad de Israel. Esta última emitió un informe en 2022, que declaraba al grupo terrorista libanés Hezbollah como el responsable de este suceso. Sin embargo, en la actualidad no hay condenados ni detenidos por este caso.
Las víctimas del atentado a la Embajada de Israel en la Argentina
Los sucesos del 17 de marzo de 1992 causaron la muerte de 22 individuos, entre los que se encontraban ciudadanos argentinos, empleados de la embajada y personas que se situaban en las inmediaciones, transitando por la calle en el momento del ataque. A continuación, la lista completa de víctimas fatales identificadas es:
- Eli Ben Zeev
- Freddy Remberto Machado Castro
- Alfredo Óscar Machado Castro
- Francisca Eva Elisa Meyers
- Escorcina Lezcano de Albarracín
- Celia Haydee Arlia de Eguía Seguí
- Carlos Baldelomar Siles
- Beatríz Mónica Berenstein de Supaniky
- Francisco Mandaroni
- Rubén Cayetano Juan Cacciato
- Marcela Judith Droblas
- Mirta Saientz
- Zehava Zehavi
- Liliana Graciela Argentina Susevich de Levinson
- Raquel Sherman de Intraub
- Eliora Carmon
- David Joel Ben Rafael
- Alexis Alejandro Quarin
- Miguel Ángel Lancieri Lonazzi
- Andrés Elowson
- Aníbal Leguizamón
- Juan Carlos Brumana
En 2017, el Congreso de la Nación aprobó la ley 27.417 que declaró el 17 de marzo como el “Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Atentado a la Embajada de Israel”. La iniciativa busca acompañar a familiares de las víctimas, mantener la memoria y recordar cada una de las historias de quienes perdieron la vida a causa de este atentado.
Actualmente, la Embajada de Israel se ubica en el décimo piso de la Torre La Buenos Aires, en Avenida de Mayo. En cuanto a la antigua embajada, se sitúa la Plaza “Embajada de Israel”, inaugurada el 17 de marzo del 2000. Este terreno es un espacio para la memoria, que preserva el muro original del edificio, junto a elementos de valor simbólico asociados con las víctimas como sus nombres, piedras, árboles, juegos de luces, sombras y agua. Cada año, familiares y seres queridos visitan este lugar durante un nuevo aniversario de esta fecha.
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