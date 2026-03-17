San Patricio: cuál es la historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

El Día de San Patricio se celebra cada 17 de marzo en recuerdo al santo patrono de Irlanda, cuya historia se popularizó con los años. Si bien los orígenes de esta jornada pertenecen a la fe católica, sus festejos se extendieron en todo el mundo gracias a la inmigración irlandesa y su asociación con ciertos elementos de la cultura popular. En la actualidad, esta jornada se celebra con reuniones en diferentes puntos del mundo, en los que las personas beben cerveza, comparten buenos deseos y visten de color verde.

La historia de San Patricio

Maewyn Succat, más conocido como Patricio de Irlanda, nació en la región de Britania, actualmente pertenece a Gran Bretaña, en el año 386. Enfrentó diferentes dificultades desde temprana edad, al sufrir el saqueo de su casa. Durante su juventud fue llevado en contra de su voluntad a Irlanda, donde fue vendido como esclavo. Luego de seis años de explotación y trabajo forzoso, escapó y retornó a su hogar.

El San Patricio se festeja en todo el mundo (Foto: Freepik)

Durante su vuelta a su lugar de origen, comenzó su camino espiritual como herramienta para lidiar y sanar los padecimientos que sufrió. Se mudó a las Galias, actualmente Francia, donde se dedicó al estudio del cristianismo. Al poco tiempo, San Germán de Auxerre lo nombró sacerdote.

Uno de los momentos más importantes de la vida de San Patricio fue cuando experimentó una visión en la que Dios le pedía evangelizar Irlanda. De esta manera, viajó a este destino para ser denominado obispo y trabajar en la difusión de la fe cristiana. Sin embargo, debido a las presiones y luchas de la época, enfrentó a los druidas y paganos que se encontraban al mando de esta región.

A pesar de las dificultades, logró convocar a personas a acercarse a la fe y dar a conocer la palabra de Dios a unirse al catolicismo. Contribuyó con la creación de nuevas leyes que se basaban en los principios del cristianismo. San Patricio falleció el 17 de marzo de 461 en Saul, Irlanda del Norte. Sus restos descansan en la región de Stragford Lough, donde se dedicó una iglesia en su honor.

Desfile irlandés por la fiesta de San Patricio Fabián Marelli

En la actualidad, es asociado con la figura de un trébol, que utilizaba para representar la Santa Trinidad a través de sus tres puntas.

Oración a San Patricio para pedir su ayuda

Según la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, la siguiente oración sirve para invocar a San Patricio y alejar las asechanzas del mal:

Cristo conmigo,

Cristo ante mí,

Cristo tras de mí,

Cristo en mí,

Cristo bajo mí,

Cristo sobre mí,

Cristo a mi derecha,

Cristo a mi izquierda,

Cristo cuando me acuesto,

Cristo cuando me siento,

Cristo cuando me levanto,

Cristo en el corazón de todo hombre

que piensa en mí,

Cristo en la boca de todo hombre

que hable de mí,

Cristo en todo ojo que me ve,

Cristo en todo oído que me escucha.