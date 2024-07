Por qué es feriado el 9 de Julio en la Argentina

Escuchar

El próximo martes es feriado nacional por el 9 de Julio, fecha que en nuestro país conmemora el Día de la Independencia.

Este día de asueto toma su fecha de la efeméride ocurrida el 9 de Julio de 1816, cuando se produjo la firma del Acta de la Independencia, signada por los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este evento fue el punto álgido del Congreso Constituyente de Tucumán, convocado por el Directorio, institución gubernamental que ejercía el control de los territorios dentro del antiguo Virreinato del Río de la Plata, con Buenos Aires como capital.

El 9 de Julio se celebra el aniversario de la firma del Acta de Independencia que dio origen a lo que sería la Argentina Pixabay

Las sesiones del mismo habían iniciado el 24 de marzo de ese año, y continuaron en la provincia norteña hasta el 16 de enero de 1817, cuando se trasladó a Buenos Aires. En mayo de ese año, como recuerda la Enciclopedia Iberoamericana, retomó las sesiones este órgano legislativo y constituyente hasta el 11 de abril de 1820, cuando fue disuelto tras la victoria federal en la batalla de Cepeda (1820).

Al ser decretado como un feriado nacional, el 9 de Julio rige el asueto mandatorio. Según establece la Ley de Contrato de Trabajo, por el estatus de la fecha, corresponde que los empleadores abonen a sus trabajadores convocados el doble de una jornada similar.

¿Por qué es feriado el 9 de Julio?

En esta fecha del año 1816 se llevó a cabo la firma de la Declaración de la Independencia. El hecho tuvo lugar en el marco del Congreso de Tucumán, ubicado en San Miguel de Tucumán. Como se mencionó, este órgano fue convocado por el Directorio, institución con el control efectivo de los territorios rebeldes a la Corona con sede en Buenos Aires, bajo la dirección interina de Ignacio Álvarez Thomas.

El acto fue presidido por los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Esta sede fue denominada Casa Histórica o Casa de Tucumán, lugar que puede ser visitado en la actualidad.

La declaración de la independencia, el 9 de julio de 1816, según una acuarela de Antonio González Moreno (1941) (Imagen: Colección Museo Histórico Nacional)

Durante las jornadas que signaron la independencia en la provincia norteña, se debatió sobre la necesidad de establecer una nueva nación independiente, que lograra cortar lazos con la monarquía española, alejara la posibilidad del sometimiento a la corona portuguesa y funcionar bajo sus propios objetivos y cumplimiento de deberes cívicos.

Quiénes firmaron el Acta de Independencia

Si bien los territorios que suscribieron a este documento, promulgado mientras aún se combatía a las tropas realistas de España, fueron el germen de lo que hoy es la Argentina, hay algunas diferencias en cuanto a la geografía de aquel territorio con el que hoy es nuestro país. Por ejemplo, tres territorios asociados a lo que hoy es Bolivia enviaron representantes y, recién en 1825, el Congreso les dio la libertad de acción que derivó en la formación del actual país limítrofe.

Además, el documento no contó con la firma de los territorios actuales de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, agrupados en la Unión de los Pueblos Libres, comandada por José Artigas, que repelía invasiones del Directorio (uno de los primeros conflictos civiles de lo que todavía no era la Argentina) y de tropas luso-brasileñas. En el caso de las provincias patagónicas, aún no existían como tales, sino que eran territorios prácticamente inexplorados por los europeos o sus sucesores criollos, poblados por distintas comunidades aborígenes.

En resumen, las provincias que enviaron representantes al Congreso de Tucumán fueron:

Buenos Aires

Catamarca

Córdoba

Chichas (actual Bolivia)

Charcas (actual Bolivia)

La Rioja

Jujuy

Mendoza

Mizque (actual Bolivia)

Salta

San Juan

San Luis

Santiago del Estero

Tucumán

LA NACION