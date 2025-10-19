Este domingo 19 de octubre se celebra el Día de la Madre y surge la inquietud de por qué se celebra hoy en la Argentina, cuando otros países lo conmemoran en una fecha diferente.

Este domingo es el Día de la Madre en la Argentina Shutterstock

La tradición indica que el Día de la Madre en nuestro país se celebra el tercer domingo del mes de octubre, y esta definición tiene un origen histórico y religioso.

Por qué se celebra hoy el Día de la Madre en la Argentina

La idea de homenajear a quienes ejercen el rol de madre se remonta a 1931. Ese año, el Papa Pío XI dedicó el 11 de octubre a la “Divina Maternidad de María” como homenaje al Concilio de Éfeso, encuentro de eclesiásticos de gran relevancia para el credo que se llevó adelante en año 431 y proclamó en la doctrina católica a María como la verdadera Madre de Cristo.

El gobierno argentino, que entonces estaba encabezado por José Félix Uriburu, replicó la iniciativa religiosa y dispuso que el domingo posterior o el anterior a esa fecha se festejara el Día de la Madre. Más tarde, se estableció que sería siempre el tercer domingo de octubre.

A su vez, el sector comercial, año a año, influyó en esta celebración hasta convertirla en una de las fechas con mayores ventas del año. Es por ello, que para el Día de la Madre, los negocios de venta de flores, joyería y restaurantes experimentan un aumento relevante en la demanda en los días previos.

En la Argentina, el Día de la Madre se celebra el tercer domingo del mes Shutterstock - Shutterstock

Esta festividad favorece las reuniones familiares y el agasajo y agradecimiento a las figuras maternas. Se trata de una de las fechas más importantes en el calendario local, emparentada con el Día del Padre, el Día del Niño y las Fiestas de Fin de Año.

Por qué en el mundo se festeja en otras fechas

En el mundo, el Día de la Madre tiene diferentes fechas de festejos. En varios países como Brasil, Alemania, Japón y Austria, se conmemora el segundo domingo de mayo. Sin embargo, en España se lleva a cabo el primer domingo de este mismo mes, de acuerdo a la tradición del “mes de María”, madre de Jesús.

El Día de la Madre tiene fechas diferentes en el mundo Freepik

En la región de Europa del este, esta festividad se une al Día de la Mujer, que tiene lugar cada 8 de marzo. Por su parte, países como Egipto, Líbano, Marruecos y Arabia Saudita, celebran a las madres el 21 de marzo, momento en el que comienza la primavera para el hemisferio norte.