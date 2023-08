escuchar

La cámara nacional Adecra+Cedim, que nuclea a más de 420 instituciones de salud privada, alertó este jueves por el desabastecimiento y aumento de precios de insumos médicos. A través de un comunicado, los prestadores advirtieron también acerca de la dificultades para adquirir material descartable y medicamentos de uso habitual.

“A la crisis estructural de financiamiento que las instituciones vienen atravesando, desde hace años, producto fundamentalmente de un descalce entre costos y aranceles, se suma la problemática coyuntural, que se agravó durante los últimos días y que tiene que ver con serias dificultades para adquirir insumos clave para la atención de los pacientes, como materiales descartables y medicamentos de uso habitual”, destacó el presidente de Adecra, Jorge Cherro.

“Los prestadores evidencian fuertes aumentos en los precios de estos y otros insumos médicos, que superaron el 100% durante el último mes, y modalidades de entrega sin precios determinados de compra”, señaló Cherro en el comunicado difundido por la cámara que agrupa a más 400 entidades de salud privada, entre clínicas, sanatorios, hospitales privados, centros de diagnóstico y tratamiento ambulatorio.

Asimismo, el titular de Adecra explicó que a raíz de los faltantes de insumos y los aumentos de precios en algunas provincias ya se están reprogramando turnos de diversas prestaciones médicas y denunció que en algunos casos la situación es “especialmente crítica”.

En tanto, Marcelo Kaulman, presidente de Cedim, sostuvo que esta problemática se da en un contexto nacional de devaluación cambiaria e inflación sumado a “las características propias de las normas oficiales vigentes a nivel de comercio exterior, cambiarias y fiscales, que complejizan la operatividad diaria para el funcionamiento del equipamiento médico”.

Bajo este contexto, la cámara alertó sobre un “panorama complejo y no sustentable para un sector esencial”, que atiende la salud de 7 de cada 10 argentinos. “Esperamos que prontamente toda esta problemática tenga algún principio de solución”, concluyeron desde la cámara de prestadores de la salud privada.

El cierre de un centro especializado

El comunicado de la cámara se da luego de darse a conocer ayer el cierre de un centro especializado en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades por errores congénitos del metabolismo que es referente en el país.

Según publicó LA NACION, debida a la “situación macroeconómica”, el Laboratorio Chamoles, centro especializado en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades por errores congénitos del metabolismo que es referente en el país cerrará sus puertas a partir de octubre. La mayoría de la población que atienden son chicos.

En un comunicado enviado a médicos, instituciones y coberturas que derivan a sus pacientes o envían muestras para analizar al Laboratorio Chamoles, se atribuye la decisión a “la situación macroeconómica” del país.

Por otro lado, desde hace más de un mes que algunas empresas y laboratorios que proveen equipamiento, insumos, reactivos y elementos críticos para el diagnóstico clínico denunciaron restricciones para acceder a productos y servicios del exterior.

Tal fue el caso de DeLeC Científica una empresa argentina que vende equipamiento médico de alta tecnología para el tratamiento de enfermos oncológicos y brinda consultoría para la implementación de programas médicos. Como toda compañía radicada en el país, parte de los insumos que necesita para operar son importados.

Desde hace meses, la compañía no le puede pagar a su proveedor porque el Gobierno no le aprueba los permisos de importación necesarios para acceder a las divisas.

“Los equipos funcionan, pero son muy complejos y necesitan mantenimiento. Por ejemplo, vendemos el equipamiento de radioterapia que se utiliza para realizar tratamientos. Hoy no estamos pudiendo traer los repuestos porque no nos aprueban los permisos y tampoco hay una persona a la cual le podamos ir a explicarle nuestra situación. No nos autorizan y nadie nos da respuestas”, explicó Paula Lecour, presidente de DeLeC Científica, a LA NACION. La empresa fue fundada hace 20 años, en 2003.

