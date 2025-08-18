LA NACION
Pronóstico del tiempo, en vivo: alerta por ciclogénesis, tormentas y fuertes lluvias este lunes 18 de agosto

El SMN emitió una serie de advertencias también por vientos; cambios bruscos en el clima sobre el AMBA; cómo seguirá la semana

Previsión en AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se anticipa una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 17°C. El cielo estará nublado por la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde y la noche se esperan lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación del 40%. Los vientos alcanzarán los 22 kilómetros por hora a lo largo del día.

Lunes gris

Comienza la inestabilidad. Se registran temperaturas de frescas a templadas, con abundante nubosidad y una probabilidad leve de lluvias aisladas por la tarde. Se prevé una mínima de 12°C y máxima de 17°C.

Qué es la ciclogénesis

Desde el domingo empezó a formarse una ciclogénesis, un sistema de baja presión que avanza desde el océano Pacífico hacia la costa chilena y cruza después la cordillera hacia la Argentina, asociado a lluvias intensas y fuertes vientos. Dejó fuertes zondas en el noroeste del país durante la tarde y noche del domingo y ya empezó a desestabilizar toda la región central oeste y Cuyo hacia el este del país.

Este fenómeno adquirirá mucho intensidad durante la madrugada de mañana del martes dejando fuertes precipitaciones. En algunos puntos del sur del Litoral y norte de la provincia de Buenos Aires podrían alcanzar los 80 mm en menos de 24 horas.

