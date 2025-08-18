Pronóstico del tiempo, en vivo: alerta por ciclogénesis, tormentas y fuertes lluvias este lunes 18 de agosto

Desde el domingo empezó a formarse una ciclogénesis, un sistema de baja presión que avanza desde el océano Pacífico hacia la costa chilena y cruza después la cordillera hacia la Argentina, asociado a lluvias intensas y fuertes vientos. Dejó fuertes zondas en el noroeste del país durante la tarde y noche del domingo y ya empezó a desestabilizar toda la región central oeste y Cuyo hacia el este del país.

Se prevén lluvias y tormentas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores Ricardo Pristupluk

Este fenómeno adquirirá mucho intensidad durante la madrugada de mañana del martes dejando fuertes precipitaciones. En algunos puntos del sur del Litoral y norte de la provincia de Buenos Aires podrían alcanzar los 80 mm en menos de 24 horas.