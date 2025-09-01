Pronóstico del tiempo, en vivo: alerta por ciclogénesis y fuertes lluvias de Santa Rosa este lunes 1° de septiembre

La tormenta de Santa Rosa se sintió con fuerza este domingo en el centro y en el oeste del país, con importantes precipitaciones y ráfagas de viento que afectaron a distintas provincias. Persisten las lluvias intermitentes de intensidad leve a moderada que se irán desplazando progresivamente hacia el Río de la Plata. Se prevé poca amplitud térmica para este lunes. La mínima estará en torno a los 14°C y la máxima a los 16°C.