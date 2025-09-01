LA NACION
Pronóstico del tiempo, en vivo: alerta por ciclogénesis y fuertes lluvias de Santa Rosa este lunes 1° de septiembre

Siguen las precipitaciones en gran parte del país; la jornada se presenta nublada y húmeda tras un fin de semana inestable y tormentoso; previsiones extendidas

Persisten las lluvias este lunes
Persisten las lluvias este lunes

Alerta amarilla del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas para el este del territorio nacional por la continuidad de las lluvias. Alcanza a la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Chaco y Formosa. Además emitió una advertencia para el noroeste de la provincia de Catamarca y La Rioja por fuerte viento.

Conurbano inundado

El móvil de LN+, en una recorrida por Villa Celina, La Matanza, registró calles anegadas, con escombros y basura. Los vecinos se quejaban porque los colectivos los dejan lejos de las paradas al no poder pasar por esa zona inundada.

La Matanza inundada
La Matanza inundada

Septiembre pasada de agua

La tormenta de Santa Rosa se sintió con fuerza este domingo en el centro y en el oeste del país, con importantes precipitaciones y ráfagas de viento que afectaron a distintas provincias. Persisten las lluvias intermitentes de intensidad leve a moderada que se irán desplazando progresivamente hacia el Río de la Plata. Se prevé poca amplitud térmica para este lunes. La mínima estará en torno a los 14°C y la máxima a los 16°C.

