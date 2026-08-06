Pronóstico del tiempo, en vivo: alerta por ráfagas de hasta 80km/h, lluvias y bajas temperaturas

El SMN indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 15°C y 9°C en la provincia de Buenos Aires; 22°C y 12°C en Catamarca; 31°C y 17°C en Chaco; 10°C y -1°C en Chubut; 21°C y 11°C en Córdoba; 30°C y 18°C en Corrientes; 22°C y 11°C en Entre Ríos; 32°C y 20°C en Formosa; 28°C y 13°C en Jujuy; 13°C y 6°C en La Pampa; 21°C y 10°C en La Rioja; y 16°C y 6°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 29°C y 17°C en Misiones; 8°C y 1°C en Neuquén; 10°C y 4°C en Río Negro; 29°C y 9°C en Salta; 21°C y 8°C en San Juan; 15°C y 7°C en San Luis; 3°C y -2°C en Santa Cruz; 22°C y 11°C en Santa Fe; 30°C y 15°C en Santiago del Estero; 4°C y 0°C en Tierra del Fuego; y 23°C y 15°C en Tucumán.