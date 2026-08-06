Pronóstico del tiempo, en vivo: alerta por ráfagas de hasta 80km/h, lluvias y bajas temperaturas
El SMN advirtió sobre el avance de un frente inestable en varias provincias del país, incluida la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, en medio del fenómeno de la ciclogénesis; las condiciones adversas dominarán toda la jornada; cómo estará el resto de la semana
Hay alertas amarillas por tormentas para el noroeste del país
Viento del sudoeste y cielo despejado: así estará el finde
El sábado en un día sin nubes el viento girará al oeste con ráfagas que puedenllegar a los 43 km/h. El domingo el cielo se mantendrá despejado o con escasa nubosidad.
Así cerrará este jueves
Tras las lluvias, el tiempo estabilizará hacia el final del día. La noche de este viernes se presentará fría y con el cielo parcialmente nublado. La temperatura rondará los 9° C, acompañada por vientos suaves provenientes del noroeste y con escasa probabilidad de precipitaciones.
Vuelve el frío extremo: cómo resistirlo, según SMN
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
Consejos para abordar la tormenta
Ante estas condiciones, el SMN recomienda asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
Además, evitar salir, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros. También aconseja cerrar puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.
El mapa que muestra cómo el país se enfriará
🌡️📉 ¡Atentos al cambio de temperatura!— Meteored Argentina (@MeteoredAR) August 6, 2026
🥶El avance del frente frío, este jueves 6, dejará un marcado descenso térmico en el centro y el norte argentino, combinado con el ambiente ventoso y las fuertes ráfagas del sur llevará la ST a valores aún más fríos. pic.twitter.com/2Bs1hjt84u
Fin de semana frio en CABA
El viernes saldrá el sol
El viernes abrirá un nuevo episodio meteorológico en el estuario con un progresivo pero sostenido descenso de temperatura. Soplará aire frío y seco desde temprano que limpiará el cielo y devolverá el sol después de numerosos días nublados.
Avanzan tormentas sobre el litoral
6 AGO | 15:40h⛈️ Avanza una línea de tormentas sobre el este de Santa Fe, norte de Entre Ríos y Corrientes.— SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 6, 2026
⚠️Toda esa región se encuentra bajo alerta de nivel naranja hasta la noche inclusive, por tormentas con ráfagas ≥ 90 km/h, granizo y lluvias abundantes en cortos períodos pic.twitter.com/lyvvJSRDqu
Pronóstico del tiempo para la semana
Para el viernes se registrará un descenso de la temperatura, con una mínima de 5°C y una máxima de 15°C. El cielo permanecerá ligeramente nublado durante la mañana y a la tarde despejado, sin probabilidades de lluvia, mientras que el viento soplará entre 7 y 12 km/h por la mañana y aumentará hasta los 13 a 22 km/h por la tarde y la noche.
En tanto, por el momento, las previsiones para este fin de semana marcan buenas condiciones meteorológicas. En el caso del sábado se espera una jornada algo nublada, con una mínima de 7°C y una máxima de 14°C.
Para el domingo, el organismo anticipa el día más frío, con una mínima de 4°C y una máxima de 13°C, aunque estará mayormente soleado.
El ingreso del viento “Pampero”
Con el correr del tiempo, el viento “Pampero” interrumpirá la jornada, debido a que el viento rotará al sector sur, provocando una alerta amarilla en gran parte del territorio argentino, según indicó el sitio especializado Meteored.
En consecuencia, este fenómeno traerá ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80km/h en Buenos Aires, mientras que la temperatura marcará un gran descenso térmico.
Anuncian una de las tormentas más fuertes combinada con viento “Pampero”, con lluvia, ráfagas de 80 km/h y frío
Una amplia franja del centro de la Argentina se encuentra bajo alerta por la llegada de tormentas fuertes, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. El fenómeno, uno de los más intensos de este invierno, afectará durante este jueves 6 de agosto en distintas localidades, entre ellas sectores de la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la posibilidad de que se desarrollen lluvias y tormentas de variada intensidad a lo largo de toda la jornada.
Avanza la tormenta
6 AGO | 11h ⛈️ Se registran tormentas intensas en sectores de Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires.— SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 6, 2026
📣 Rigen varios avisos a corto plazo por tormentas fuertes a severas según la zona, con lluvias intensas, ráfagas y granizo 🧵➡️ pic.twitter.com/O8c51gZdH9
Nuevas actualizaciones del SMN
Pasadas las 13, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó el sistema de alertas y mantuvo únicamente una alerta amarilla por vientos fuertes en el AMBA.
La llegada de la ciclogénesis
El fenómeno producirá un proceso atmosférico capaz de potenciar la inestabilidad, generar ráfagas intensas y provocar un cambio brusco en las condiciones meteorológicas, que podría alterar las condiciones hasta el viernes. En este contexto, el AMBA pasará de un ambiente húmedo y templado a varios días de frío intenso.
La ciclogénesis llega pocos días después de otro episodio meteorológico inusual. El viernes pasado se registraron 113 milímetros de lluvia en la ciudad de Buenos Aires, la marca más alta para un mes de julio desde que existen mediciones sistemáticas, iniciadas en 1906.
Si bien para hoy no se esperan estos acumulados, los meteorólogos siguen con atención la evolución de la atmósfera porque combina varios factores de riesgo: lluvias, tormentas, viento y un marcado descenso térmico.
Las temperaturas previstas en las distintas provincias del país
El SMN indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 15°C y 9°C en la provincia de Buenos Aires; 22°C y 12°C en Catamarca; 31°C y 17°C en Chaco; 10°C y -1°C en Chubut; 21°C y 11°C en Córdoba; 30°C y 18°C en Corrientes; 22°C y 11°C en Entre Ríos; 32°C y 20°C en Formosa; 28°C y 13°C en Jujuy; 13°C y 6°C en La Pampa; 21°C y 10°C en La Rioja; y 16°C y 6°C en Mendoza.
Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 29°C y 17°C en Misiones; 8°C y 1°C en Neuquén; 10°C y 4°C en Río Negro; 29°C y 9°C en Salta; 21°C y 8°C en San Juan; 15°C y 7°C en San Luis; 3°C y -2°C en Santa Cruz; 22°C y 11°C en Santa Fe; 30°C y 15°C en Santiago del Estero; 4°C y 0°C en Tierra del Fuego; y 23°C y 15°C en Tucumán.
Alerta por fuertes tormentas durante toda la jornada
Anuncian una de las tormentas más fuertes combinada con viento “Pampero”, con lluvia, ráfagas de 80 km/h y frío
Una amplia franja del centro de la Argentina se encuentra bajo alerta por la llegada de tormentas fuertes, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. El fenómeno, uno de los más intensos de este invierno, afectará durante este jueves 6 de agosto en distintas localidades, entre ellas sectores de la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió advertencias de nivel amarillo y naranja ante la posibilidad de que se desarrollen lluvias y tormentas de variada intensidad.
Las provincias bajo alerta amarilla por vientos
La alerta amarilla por vientos fuertes tambiénabarca Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Rioja, Tucumán, Mendoza, San Juan y Catamarca. En estos casos se esperan velocidades aproximadas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 80.
Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda para Catamarca y La Rioja. Allí se esperan velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.
Diluvios en el AMBA
En estos momentos se registran lluvias de fuerte intensidad, con un diluvio que reduce considerablemente la visibilidad y provoca acumulación de agua en calles y avenidas.
Las precipitaciones son persistentes y, por momentos, caen con gran intensidad, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular.
Alerta amarilla y naranja en todo el país
6 AGO | ⚠️ #Alertas para hoy:— SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 6, 2026
⛈️ Tormenta
🟧 50-80 mm
🟨 30-60 mm
⚠️ Lluvias intensas
🌬️ Ráfagas ≥ 90 km
🧊 Granizo
⚡Actividad eléctrica
🌬️ Viento
🟨 40 - 60 km/h con ráfagas ≥ 90km/h
🧵➡️ pic.twitter.com/Goa9g3yU5R
Las fotos y los videos más impactantes del temporal en el AMBA
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra afectada por tormentas este jueves 6 de agosto. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de nivel naranja por fuertes lluvias y vientos. Por el fenómeno, las calles quedaron anegadas y hay caos para movilizarse en los accesos a la Ciudad.
Las imágenes y videos del fenómeno climático no tardaron en viralizarse en las redes.
Demoras en la circulación
Mientras en la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense rige la alerta naranja, la circulación también comenzó a complicarse. El acceso norte presentaba demoras en la entrada a la Ciudad y el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) informó de dos choques por las malas condiciones climáticas.
El primer siniestro tuvo lugar en la avenida General Paz entre la autopista Perito Moreno y Tinogasta, sentido a la provincia de Buenos Aires. Según el servicio de emergencias de salud, una camioneta y un auto chocaron por razones que aún se desconocen.
A su vez, en la General Paz a la altura avenida Cabildo —sentido hacia la Ciudad— también se reportó un choque entre un automóvil y una moto. En este marco, una mujer de 44 años fue trasladada al Hospital Pirovano con lesiones leves.
Temporal en el AMBA: demoras en los accesos, alerta por rayos en Aeroparques y calles anegadas
La mañana de este jueves comenzó con tormentas y lluvias fuertes acompañadas por viento intenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Producto de la abundante caída de agua en pocos minutos, apenas pasadas las 7 se registraron varios vuelos demorados en Aeroparque y largas filas de vehículos en los accesos a la ciudad de Buenos Aires.
La terminal aérea porteña dio inicio a una alerta por rayos, según indicaron a LA NACION, lo que implica que no puede haber personal del aeropuerto en la plataforma y no se puede cargar combustible a los aviones ni subir o bajar valijas. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, hasta ahora, funciona con normalidad.
¿Hasta qué hora llueve hoy?
La mañana arrancará con neblinas y condiciones relativamente estables, pero hacia el mediodía aumentará la inestabilidad y comenzarán a desarrollarse tormentas que podrían extenderse durante la tarde. A medida que avance el frente frío, el viento rotará al sur y las temperaturas iniciarán una caída que se hará más evidente hacia la noche.
En los registros del propio SMN se observa con claridad ese cambio. Aunque la máxima prevista ronda los 14°C, hacia la noche la temperatura descenderá hasta los 9°C. Detrás de esa caída aparece un escenario que dominará buena parte del fin de semana: el ingreso de una masa de aire polar.
Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Las provincias afectadas
La alerta naranja por tormentas alcanza al interior de la Provincia—especialmente a localidades como Arrecifes, Baradero, Pergamino, Ramallo, San Nicolás, San Pedro y Zárate—,Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Córdoba.
Mientras tanto, en La Pampa, San Luis, Chaco, Misiones, Santiago del Estero y Formosa, la intensidad es de nivel amarillo, por lo que puede haber intensas ráfagas, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente y valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros.
Alerta por ciclogénesis
La jornada del jueves será lo que popularmente se conoce como un día “pasado por agua”.
A tono con el arranque del mes de agosto y el avance del “Súper Niño”, las neblinas de la madrugada dieron paso a tormentas fuertes que se quedarán hasta la noche; luego se esperan lluvias aisladas.
La inestabilidad prevista dominará la jornada y se enmarca en el desarrollo de una ciclogénesis, un fenómeno atmosférico capaz de generar cambios bruscos de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento.
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