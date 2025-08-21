Pronóstico del tiempo, en vivo: Sol y temperaturas frescas este viernes 21 de agosto

Después de jornadas grises, con cielos nubosos y chubascos tormentosos, el jueves se presenta mayormente soleado, despejado y agradable. La luminosidad perdurará hasta las últimas horas de la tarde sin variación radical de las temperaturas. De todas maneras, algunas nubes cubrirán parcialmente los cielos por la tarde con una máxima de 19ºC con viento suave. Por su parte, la noche mostraría 16ºC en un cierre fresco.