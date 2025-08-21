en vivo
Pronóstico del tiempo, en vivo: Sol y temperaturas frescas este viernes 21 de agosto
Se espera una jornada con buenas condiciones de tiempo; cuándo vuelven las lluvias y cómo continuarán las marcas
Viernes inestable
El viernes una masa de aire frío aumentará la posibilidad de nuevas precipitaciones, aunque serían aisladas y pasajeras. Las previsiones climáticas anticipan una máxima 18°C y mínima de 13°C para ese día.
Día primaveral
Después de jornadas grises, con cielos nubosos y chubascos tormentosos, el jueves se presenta mayormente soleado, despejado y agradable. La luminosidad perdurará hasta las últimas horas de la tarde sin variación radical de las temperaturas. De todas maneras, algunas nubes cubrirán parcialmente los cielos por la tarde con una máxima de 19ºC con viento suave. Por su parte, la noche mostraría 16ºC en un cierre fresco.
LA NACION
Más notas de Pronóstico del tiempo
Más leídas de Sociedad
- 1
Sorpresivo giro: ¿Por qué las pantallas no te dejan dormir? La luz azul no tendría toda la culpa, admiten los expertos
- 2
Uno por uno, cuándo son los paros de controladores aéreos que afectarán vuelos desde este viernes 22 de agosto
- 3
Una mujer perdió el control de su auto y chocó contra una casa en Hurlingham
- 4
Cambio climático: un incapacitante virus transmitido por mosquitos se extiende a nivel global