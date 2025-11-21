Pronóstico día por día: cómo estará el tiempo el fin de semana extralargo

Luego de las lluvias, chaparrones y tormentas que se registraron durante la tarde y la noche de este jueves y que continuaron durante la madrugada del viernes, el fin de semana largo extralargo comienza con un panorama más estable en gran parte del país. Durante la primera parte de hoy persistieron las condiciones inestables en sectores del norte argentino, mientras que el centro del país transitó el ingreso de aire más fresco . Con ese escenario inicial, el foco ahora está en cómo evolucionará el tiempo durante los próximos días.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el sector del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el viernes presenta cielo mayormente nublado, con una mínima de 15°C y una máxima de 23°C, con baja probabilidad de precipitaciones (0–10%) y viento del sur y sudeste que durante la mañana puede alcanzar ráfagas de 42 a 50 km/h. Hacia la noche la temperatura volverá a descender a 15°C, con nubosidad variable.

El sábado será la mañana más fresca del fin de semana largo en el AMBA, con una mínima prevista de 12°C y una máxima de 23°C, cielo mayormente nublado y viento leve del este. El domingo 23 se espera un ascenso térmico más marcado, con temperaturas que irán de los 15°C a los 24°C y condiciones estables durante toda la jornada. El lunes 24 —feriado nacional por el Día de la Soberanía, trasladado del 20 de noviembre— será la jornada más cálida del período: el SMN anticipa una mínima de 17°C y una máxima de 26°C, con cielo mayormente despejado y viento del noreste, antes de un martes aún más cálido, que podría alcanzar los 29°C.

En paralelo, el análisis de la meteoróloga Marina Fernández, del portal Meteored, detalla que la madrugada del viernes mantuvo inestabilidad en Córdoba, Chaco y Formosa, así como en las capitales de Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Tucumán. Con el avance de la mañana, el frente se desplazó hacia el norte y el tiempo comenzó a estabilizarse en Cuyo y Córdoba: el cielo se despejó, el viento rotó al sur y sudeste y se registró el descenso térmico típico posterior al pasaje del frente, con mínimas de entre 10°C y 16°C y máximas que oscilaron entre los 23°C y los 28°C.

En la región pampeana, tras las precipitaciones del jueves y la madrugada del viernes, también se registró un descenso térmico significativo, con ambiente ventoso y nubosidad variable. Para quienes comenzaron el fin de semana largo en destinos como Mar del Plata, Fernández señala que tras los remanentes de lluvia de la primera mañana del viernes, las condiciones mejoraron aunque con un ambiente ventoso del sur y mar agitado, y temperaturas de entre 10°C y 16°C.

La Patagonia atraviesa un inicio de fin de semana largo estable, con dominio de altas presiones y buena amplitud térmica. La excepción son Tierra del Fuego y el extremo sur de Santa Cruz, donde el viernes se presentaron chaparrones aislados, viento del oeste y temperaturas por debajo de los 10°C. En Bariloche, el inicio del viernes fue estable, con una mínima de 4°C y una tarde templada entre los 22°C y los 24°C.

Para el sábado y domingo, Fernández anticipa que casi todo el país podrá aprovechar actividades al aire libre gracias al dominio de altas presiones y a la estabilidad atmosférica. Aun así, recuerda que el índice de radiación UV será muy alto a extremo, propio de finales de noviembre, por lo que se recomienda usar protector solar, gafas y gorro. En zonas donde llovió recientemente —incluido el AMBA— el ascenso térmico desde el domingo podría aumentar la presencia de mosquitos, lo que vuelve importante el uso de repelente.

El norte y centro del país tendrán momentos de leve inestabilidad, con posibilidad de tormentas aisladas en Misiones, el oeste del NOA y las sierras de Córdoba durante la tarde del sábado. En áreas elevadas del NOA no se descarta algún chaparrón de agua y nieve.

En el AMBA, el sábado se espera una mínima entre 11°C y 14°C y una máxima de 23°C con viento del este. El domingo, las marcas ascenderán hasta 25°C o 26°C, con cielo despejado. Las zonas más calurosas del país entre el sábado y el domingo serán Cuyo, Córdoba, el sur de la región pampeana y el norte patagónico, con máximas que pueden igualar o superar los 30°C y picos de 35°C en ciudades como San Antonio Oeste y Neuquén.

La costa

El fin de semana largo extralargo también despierta interés entre quienes viajan a la costa atlántica, especialmente a Mar del Plata y las playas bonaerenses cercanas. Según el SMN, este viernes comenzará con un escenario fresco y ventoso en la ciudad: la temperatura se moverá entre los 10°C y los 17°C, con cielo mayormente nublado y presencia de viento del sur con ráfagas que pueden ubicarse entre 51 y 59 km/h, un dato relevante para quienes visiten el paseo costero o las playas del centro y el norte marplatense.

El sábado 22, en tanto, será un día más estable y sin lluvias. El SMN anticipa una mínima de 7°C y una máxima de 18°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve a moderado del este y sudeste. Las condiciones permitirán actividades al aire libre pese al aire fresco, especialmente durante la tarde, cuando se espera el momento más templado de la jornada.

El domingo 23 presenta un panorama aún más favorable. La temperatura oscilará entre los 10°C y los 21°C, sin probabilidad de precipitaciones, viento moderado y una mejora en las condiciones generales, lo que convierte a la jornada en una de las más aprovechables para paseos costeros, actividad náutica limitada y turismo en playas. Hacia el lunes 24, feriado nacional, el ambiente será más cálido: el SMN marca una máxima prevista de 25°C y una mínima de 12°C, con cielo parcialmente nublado y viento del noreste, dando paso a un comienzo de semana con temperaturas más acordes a finales de noviembre.

Las proyecciones de Meteored amplían el panorama para toda la región costera. Según este servicio, el viernes se registrará lluvia débil en la primera parte del día, combinada con cielos parcialmente nubosos y marcas térmicas entre los 19°C y los 12°C, lo que coincide con el pulso de inestabilidad residual tras las precipitaciones del jueves y la madrugada del viernes. Para el sábado, Meteored espera un día de nubes y claros, con una máxima de 21°C y viento calmo que permitirá una tarde algo más templada.

El domingo 23, de acuerdo con este pronóstico, será totalmente soleado, con una máxima prevista de 24°C y una mínima de 9°C, convirtiéndose en una de las jornadas más agradables del fin de semana largo en la costa bonaerense. El lunes 24 volverán las nubes y claros, con una tarde templada que alcanzará los 25°C y condiciones estables para los retornos o para quienes continúen la estadía en la ciudad.

La costa atlántica tendrá un fin de semana largo con mejora progresiva, temperaturas en ascenso y predominio de buen tiempo, especialmente desde el sábado al mediodía y con un lunes casi veraniego, ideal para actividades al aire libre en Mar del Plata, Miramar, Santa Clara del Mar, Villa Gesell y el resto de las playas bonaerenses.