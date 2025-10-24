Protestas de pilotos en Aeroparque: demoras y cancelaciones de vuelos hoy, viernes 24 de octubre

En la mañana de este viernes 24 de octubre se registraron demoras y cancelaciones en los vuelos de Aerolíneas Argentinas desde Aeroparque porque la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) lleva adelante una asamblea. Esta protesta de pilotos está prevista solo por la mañana, pero varios pasajeros que tenían viajes planeados hoy se preguntan como funcionarán los vuelos en esta jornada, dado que también hay fuertes tormentas en la Ciudad y el AMBA.

Protesta de pilotos en Aeroparque que provoca demoras y cancelaciones en vuelos este viernes 24 de octubre

¿De qué trata la protesta de pilotos en Aeroparque?

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas nucleados en APLA llevan a cabo una asamblea que afecta la operación de la compañía. La medida gremial se desarrolló desde las 6 hasta las 10, lo que generó importantes demoras en los vuelos programados.

¿Cuántos vuelos y pasajeros se ven afectados por la asamblea?

Según las estimaciones de Aerolíneas Argentinas, la asamblea impacta a cerca de 60 vuelos y afecta a más de 7000 pasajeros. La empresa lamentó los inconvenientes que esta situación pueda generar y aseguró que continuará trabajando para mitigar cualquier efecto en los planes de vuelo.

¿Cuáles son los reclamos de los pilotos?

APLA exige respuestas de la empresa a sus demandas de mejoras en los salarios, ascensos, dotación de personal y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo. El gremio señaló que la compañía “continúa sin ofrecer respuestas” a estos reclamos, según un comunicado emitido previamente.

El comunicado de APLA sobre la asamblea en Aeroparque de este viernes 24 de octubre Captura

¿Existe algún otro factor que complique la situación de los vuelos?

La situación se agrava por fallas detectadas en los motores de la flota B737 de Aerolíneas Argentinas. Ocho aviones de este modelo fueron dejados en tierra para revisión. APLA ha endilgado a la empresa “falta de previsión”, afirmando que la inmovilización de estas aeronaves también complica la programación. El sindicato advirtió que, debido a este reordenamiento de vuelos, las alteraciones podrían durar “varios días”, más allá de la asamblea.

¿Cuál es la postura de Aerolíneas Argentinas ante la protesta?

Desde la línea de bandera indicaron a LA NACION que la decisión de los pilotos “no colabora con la resolución de los problemas estructurales de la compañía”. La empresa subraya que la medida se produce tras haber “logrado dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado”. Agregaron que estas acciones “dañan la confianza de los pasajeros, que es el principal capital de la compañía”, lo que afecta su reputación.

¿Hay antecedentes de este tipo de medidas de fuerza?

La última medida de fuerza de APLA fue el pasado 9 de octubre que reactivó un conflicto salarial tras el vencimiento de la paritaria en agosto. APLA ya había anunciado la protesta para este viernes. El año pasado, los pilotos realizaron varios paros por una recomposición salarial del 30%, llegando a un acuerdo del 16% en noviembre, con cambios en el convenio colectivo.

¿Podría el Gobierno intervenir en el conflicto?

El Gobierno podía llamar a conciliación obligatoria para normalizar los vuelos. Sin embargo, fuentes del sector sugieren que no sería conveniente, ya que APLA podría convocar un paro más fuerte si el conflicto persiste. Los pilotos, en su comunicado, lanzaron un dardo al directorio de Fabián Lombardo, al afirmar que “permaneceremos unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales” en busca de “la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo”.

Recomendaciones para pasajeros afectados por la protesta de pilotos

Recomendaciones para los pasajeros que tienen demoras o cancelaciones en suvuelo hoy Ricardo Pristupluk

Para aquellos pasajeros con vuelos programados entre las 5:30 y las 11:30 de este viernes, la Aerolíneas Argentinas les solicitó verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios. También se recomienda revisar la última información en la web de la terminal aeroportuaria. Para consultas o gestiones, los pasajeros pueden contactarse al WhatsApp de la compañía (+54 114 940 4798) durante las 24 horas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.