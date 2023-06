Provincia de Buenos Aires: el nuevo requisito para hacer la VTV y sacar la licencia de conducir que reavivó quejas entre los usuarios

escuchar

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Jorge D’Onofrio, resolvió la obligatoriedad de contar con un domicilio vial electrónico para usuarios y usuarias de la verificación técnica vehicular (VTV), centros emisores de licencias de conducir y diversos trámites administrativos.

“Todo te complica la vida –dijo hoy Matías Iborra mientras hacía por segunda vez la fila de la verificación técnica vehicular en la planta de La Plata–. Son todos trámites burocráticos y no se fijan en las cosas importantes: a mí me rebotaron la VTV por un detalle en los bujes y resulta que, cuando fui al mecánico, lo que tenía mal eran las pastillas de freno”, se quejó el usuario.

Desde este mes, y sobre la base de la resolución N°125/2023, es obligatoria la constitución del domicilio vial electrónico (DVE) para ciudadanos y ciudadanas bonaerenses que deban realizar trámites o gestiones administrativas en distintas áreas institucionales del Ministerio de Transporte provincial.

A fines del año pasado, ya se modificó el sistema de la verificación técnica vehicular, según el número de la patente María José Lucesole

La medida, según la gobernación, mejorará y agilizará los tiempos en los procesos administrativos, además de que brindará más seguridad en términos jurídicos a usuarios y usuarias. En la práctica, servirá para recibir notificaciones de infracciones que el usuario debe pagar antes de renovar el registro de conducir, incluido el trámite de dictado de sentencia en caso que la multa sea recurrida ante la Justicia; para recibir citaciones e intimaciones.

También tendrá utilidad para comunicar al usuario sobre el vencimiento de licencias de conducir o del vencimiento de la vigencia de la VTV, que cambió de sistema y ahora rige por el último número de la patente.

Según la gobernación, la dirección electrónica permitirá “una comunicación más fluida para la información de avisos, citaciones, intimaciones, notificaciones y otras cuestiones que facilitan los mecanismos de gestión a las y los ciudadanos”, tal como dijeron fuentes oficiales a LA NACION.

Algunos de los ítems que se controlan en la planta de VTV de La Plata

La normativa se aplica a toda persona física o jurídica –mayor de 18 años y/o que tenga la expresa autorización de sus padres o tutores– que deba efectuar cualquier trámite, gestión y/o procedimiento ante los centros de emisión de licencias de conducir, juzgados administrativos de infracciones de tránsito provinciales, talleres de verificación técnica vehicular y el portal oficial del Ministerio de Transporte bonaerense.

No todos los usuarios recibieron la noticia con agrado. “Estoy cansada de todo lo que pide el gobierno. Todo el tiempo hay cambios y no lo explican bien”, protestó Anabella, otra usuaria que hoy también concurrió por segunda vez a la planta situada en la avenida 19 N°1300 para realizar la verificación de su vehículo. En realidad correspondía hacer el trámite en septiembre, pero ella no estaba enterada del nuevo esquema de revisiones en función de la patente.

La constitución del domicilio vial electrónico es obligatoria para los ciudadanos de hasta 70 años, en tanto para los mayores de esa edad es optativa. “A mí me parece bien si sirve para que me avisen de vencimientos”, consideró Leandro Bresia, usuario de la planta de VTV de La Plata.

El trámite puede completarse de manera online, llenando un formulario en el sitio web www.gba.gob.ar/transporte o bien de forma presencial en algunas de las dependencias ya mencionadas.