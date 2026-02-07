Las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo permanecen cerradas por obras

Las autopistas porteñas Perito Moreno y 25 de Mayo se encuentran cerradas este sábado a raíz de obras para la colocación de peajes sin barrera. El corte al tránsito -que comenzó a las 6- permanecerá hasta las 15.

La estación de Dellepiane tiene 15 cabinas sentido al centro y 11 sentido a Provincia, y solo tres son para pago manual, ya que menos del 4% de los conductores abona con efectivo, de acuerdo a los datos brindados por el gobierno porteño. Se reemplazarán las 26 cabinas por un pórtico que leerá los dispositivos TelePASE y las patentes por intermedio de cámaras láser.

El punto neurálgico se encuentra en la 25 de Mayo, específicamente a la altura de Culpina. En ese sector, los operarios realizarán el montaje de la estructura metálica necesaria para la nueva disposición vial.

Free Flow es el esquema tecnológico que reemplazará definitivamente al peaje Dellepiane. La eliminación de las cabinas y barreras físicas apunta a mejorar la fluidez del tránsito, ya que los conductores no tendrán la necesidad de detener la marcha.

CIERRES POR MONTAJE DE PÓRTICO FREE FLOW



Este sábado 7 de febrero, entre las 6 y las 15 h, se realizará el cierre de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno en ambos sentidos por el montaje del nuevo pórtico en la AU 25 de Mayo, a la altura de Culpina.



El sistema registra el paso de los vehículos mediante cámaras y sensores electrónicos de alta precisión. Comenzará a funcionar en marzo.

La autopista Dellepiane es uno de los ingresos y egresos más importantes de la Ciudad y permite conectar la autopista 25 de Mayo con la Autopista Riccheri, un nexo que une el centro porteño con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Unos 90.000 usuarios cruzan el peaje para conectar con la autopista 25 de Mayo.

Afectaciones y desvíos de tránsito

El tránsito desde Autopistas La Plata – Buenos Aires deberá bajar en Av. Huergo y de allí podrá seguir su camino a través de:

Av. Juan De Garay – Av. Asamblea – Av. Eva Perón – AU Dellepiane.

Av. Juan De Garay – Av. Boedo – Av. Sáenz – Av. 27 de Febrero – Av. General Paz.

Av. Independencia – Av. Juan B. Alberdi – Av. General Paz.

En sentido contrario, el tránsito desde autopista Del Oeste hacia el Centro deberá desviarse por Av. General Paz y podrá utilizar como alternativa:

Av. Rivadavia.

Av. Alberdi – Av. Bruix – Av. Directorio – Av. San Juan.

AU Dellepiane – salida Lacarra - AU7 Cámpora – Av. 27 de Febrero – Av. Sáenz.

En tanto, quienes se dirijan hacia AU LA Plata – Buenos Aires podrán tomar la autopista 25 de Mayo en las subidas de Alberti, Solís o Av. 9 de Julio, pero los accesos de la mano contraria, hacia Liniers / Ezeiza, permanecerán todos cerrados por las obras.

La autopista Dellepiane estará habilitada entre Av. General Paz / Riccheri y Av. Lacarra, mientras que se cortará el Paseo del Bajo, sentido al sur, a la altura de Retiro, por lo que se hará bajar a todos los autos en dirección a la AU 25 de Mayo en Av. Antártida Argentina para continuar por Av. Madero / Av. Huergo. Paseo del Bajo sentido al Norte estará habilitado, sin restricciones.