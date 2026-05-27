Qué dice la autopsia de Ana Lía Corte, la mujer que estaba desaparecida y encontraron muerta en Bariloche

Luego de que encontraran el cuerpo de Ana Lía Corte, que estaba desaparecida en San Carlos de Bariloche desde principios de mayo, su autopsia reveló inquietantes detalles. La familia y allegados de la mujer de 52 años perdieron rastro de ella el pasado 8 del mes y desde entonces las autoridades habían desplegado un amplio operativo para hallarla.

Sin embargo, tras semanas de búsqueda, su cuerpo fue encontrado por la mascota de una vecina, que arrastró una mano con anillos al patio de la casa. Tras ello, la mujer llamó al 911 y efectivos policiales se desplazaron con rapidez a las inmediaciones para rastrear el resto del cadáver.

Corte fue hallada en una zona de vegetación densa de un barranco cercano al cementerio municipal. Fue en Arrayanes, un barrio periférico y vulnerable ubicado en la zona sur de la ciudad. Allí no había registro de peatonales definidas: solo había un pasadizo usado por animales.

Corte, de 52 años, fue vista por última vez en el kilómetro 6 de la avenida Pioneros

La autopsia reveló que el cuerpo llevaba varios días de descomposición y estaba desmembrado, lo que dificultó su identificación, que se realizó a partir de una pericia papiloscópica, mediante la obtención de huellas dactilares.

El informe preliminar reveló que la causa de muerte fue un paro cardíaco no traumático y que los restos no registraron indicios de criminalidad. El estado general del cuerpo, detallaron las autoridades del Ministerio Público Fiscal local, se relaciona con la acción de animales presentes en la zona.

Los familiares de la víctima fueron convocados para confirmar su identidad tras el hallazgo que se realizó a la altura de las calles Clemente Onelli y Arrayanes.

Tanto policías como bomberos trabajaron durante la noche tras el hallazgo del cuerpo Policía de Río Negro

La desaparición de Ana Lía Corte

Corte había desaparecido el pasado 8 de mayo al mediodía. Sus allegados habían revelado que ocurrió después de que su pareja se fuera de trabajar y ella quedara sola en su hogar. Las cámaras de seguridad de la zona revelaron que tomó un colectivo de la línea 51 ese viernes a las 11.18 en la avenida De Los Pioneros, en la zona del kilómetro 6, en dirección al centro de la ciudad.

Hasta ese momento, se encontraba en buenas condiciones físicas y con ropa de abrigo. Sin embargo, no pudieron registrar en qué momento descendió de la unidad.

Un amigo de la familia reveló a medios locales que no era la primera vez que Corte desaparecía, debido a que la mujer sufría problemas psicológicos que la llevaban a situaciones extremas. “Ella estaba emocionalmente mal y medicada. Por eso pudo haber entrado a algún terreno o lugar de la playa y que esté por ahí, esa es una teoría mía. Entre amigos y vecinos empezamos a buscarla. No es la primera vez que sucede. Hicimos la denuncia y la policía vino a colaborar”, dijo Gabriel Bondel al canal El Seis TV.

Analía Corte desapareció en Bariloche Facebook

Lo mismo confirmó Francisco Poppe, vocero de la policía de Bariloche en diálogo con LN+: “No es la primera vez que Ana Lía se va de su vivienda, es una situación ya conocida. Es la cuarta ocasión en la que se va, esta vez con la angustia de que se ha extendido mucho el plazo de poder hallarla”.

La pareja de Corte, Milton Marques, había publicado en Facebook que la mujer había comenzado un tratamiento psiquiátrico en 2019 y recordó que, en 2021, fue hallada con hipotermia tras escaparse de su casa. Aunque Corte transitó momentos estables tras el episodio, el último mes que estuvo con vida había sufrido cuadros de insomnio y depresión, que hicieron que aumente la medicación que tomaba bajo indicación médica.

En la zona también estuvieron presentes las fiscales Policía de Río Negro

El amplio operativo para su búsqueda quedó a cargo de la Policía de Río Negro, que actuó junto a un equipo de búsqueda de Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) de Bariloche. Trabajaron más de 40 efectivos de forma simultánea en distintas zonas, y se sumaron perros especializados, grupos tácticos, brigadas rurales, montadas y equipos de rescate.

Durante los últimos días, las autoridades habían realizado rastrillajes en diferentes zonas de la ciudad patagónica y de la región, como el arroyo Ñireco, Chalhuaco, edificios abandonados y la localidad de Villa La Angostura. Incluso ya habían recorrido el área donde ahora aparecieron los restos de Corte.