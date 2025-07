Qué dijeron los hijos de Ghisoni tras conocerse que la denuncia hecha era falsa

La historia de Pablo Ghisoni, médico absuelto tras ser acusado de abuso sexual, resurge con fuerza. Sus hijos, Tomás y Francisco, hablaron en LN+ sobre la falsa denuncia y, según revelaron, la acusación fue instigada por su madre, Andrea Vázquez, durante años.

¿Qué dijeron los hijos de Ghisoni sobre su madre tras conocerse la falsedad de la denuncia?

Tomás Ghisoni fue contundente: “Se encargó de destruir vínculos con sus padres, nuestros abuelos, y sus hermanos porque no la apoyaban”. El joven relató que su madre lo “eliminó de su círculo” y lo considera “su enemigo” actualmente. Francisco, por su parte, describió la situación como “chocante” y destacó la importancia de que “por fin se escuche la verdad”.

Una de las revelaciones mas impactantes fue la acusación de abuso sexual contra el abuelo de Tomás y Francisco. “Acusó a mi abuelo de abusador sexual también. Eso fue un punto que me hizo hablar este tema que no era muy conversado”, subrayó Tomás. El joven admitió que la acusación fue una mentira inducida por su madre, un hecho que lo llevó a replantearse toda su vida.

Francisco y Tomás Ghisoni hablaron sobre la falsa denuncia de abuso sexual hacia su padre Captura de video

La denuncia dividió a la familia. Francisco siempre apoyó a su padre, mientras que Tomás y su hermano menor fueron utilizados para sostener la acusación. “Fue muy complicado. Nosotros siempre intentamos acercarnos, pero por otro lado era muy doloroso”, explicó Francisco sobre su vínculo con sus hermanos durante estos diez años. “Yo creía que estaban acusándome de abuso y, por otro lado, entiendo que creían que era un abusador. Entonces, era muy duro y fue realmente difícil el contacto. Era poco y nulo. Siempre eran intentos de ver si alguno de los había cambiado de opinión”.

La preocupación de Tomás se centra ahora en su hermano menor, quien aún vive con su madre. “Nuestro hermanito más chico, hoy por hoy sigue con ella, y tal vez no termina de ver esta situación porque es muy difícil”, expresó. “A mí me costó muchísimo tiempo, y me doy cuenta ahora los 22, 23 años de todo esto. Imaginate un chico que vivió desde los seis años con ella de forma unilateral...”.

El médico Pablo Ghisoni inició un proceso de reconciliación con sus hijos.

El hermano del medio expresó sentimientos encontrados hacia su madre: “La amo y la entiendo a ella como una persona con un problema mental. Hasta llego a creer que ella se convenció de lo que ella misma creó, y por eso es tan convincente también para con nosotros”. Esta declaración revela la complejidad de la situación y la dificultad de juzgar las acciones de la mujer.

¿Cómo se originó la falsa denuncia?

La historia se remonta a la conflictiva separación entre Pablo Ghisoni y Andrea Vázquez en 2009. La disputa por la tenencia de sus tres hijos se resolvió en 2012, cuando la justicia determinó que los niños debían vivir con su padre. Sin embargo, en 2016, a Vázquez se le otorgó un régimen de visitas. Según Ghisoni, en una de esas visitas, su ex esposa indujo a uno de sus hijos a acusarlo de maltrato, lo que desencadenó la serie de eventos que culminaron con la falsa denuncia por abuso sexual.

El video que destapó la verdad

Tomás Ghisoni dijo que la acusación hacia su padre era una mentira

La verdad salió a la luz gracias a un video que Tomás publicó en sus redes sociales. En él, reveló que la denuncia contra su padre era falsa y que fue manipulado por su madre para sostener la mentira. “Mi cambio de actitud no fue algo repentino, fue un proceso muy largo. Podría decir que empezó cuando me mudé solo, que justamente fue más o menos a mis 19 años. Y, a partir de eso, yo fui quien quiso reconstruir los vínculos con mi familia materna”, explicó Tomás en el video.

