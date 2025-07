Qué dijo Julia Mengolini tras la denuncia del Hospital Garrahan por la transmisión de Futurock

El conflicto entre el Hospital Garrahan y la radio Futurock escaló tras la denuncia del centro de salud por la transmisión no autorizada de la emisora en sus instalaciones. El conflicto se desató luego de que Futurock realizara una transmisión desde el hall del hospital, en medio de un conflicto salarial que involucra a médicos y residentes.

El Consejo de Administración del Garrahan decidió llevar el caso a la Justicia y argumentó que la emisora se instaló sin autorización y que perturbó el ambiente hospitalario y puso en riesgo las instalaciones.

¿Qué dijo Julia Mengolini tras la denuncia del Hospital Garrahan?

En diálogo con LA NACION, la periodista, fundadora de Futurock, calificó la denuncia como una “persecución ideológica” por parte del Gobierno. Mengolini aseguró que el hospital no había prohibido explícitamente la transmisión y que la instalación de la radio no interfirió con el funcionamiento del centro de salud. “En la carta, el Garrahan no rechazó la transmisión, sino que pidió que la misma no genere inconvenientes. Nos la mandaron por mail y nosotros la contestamos. Con todo respeto les dijimos que no íbamos a interferir en el normal funcionamiento del hospital”, explicó Mengolini. Además, aclaró que la transmisión no se realizó en el ingreso de los pacientes, sino en “una explanada gigantesca que no entorpecía absolutamente nada”.

La denuncia del Hospital Garrahan

El Hospital Garrahan emitió un comunicado donde expresó su preocupación por la transmisión de Futurock. Argumentó que esta podría perturbar “el ambiente de trabajo clínico y la cotidianeidad de los pacientes y sus familias”. A pesar de esta advertencia, la radio llevó a cabo la transmisión, lo que motivó la denuncia judicial por “instalación no autorizada”. El instituto apuntó que la empresa hizo una transmisión “sin ningún tipo de autorización, a pesar de que ya se había solicitado a las autoridades de la radio que se abstuvieran de hacerlo”.

La transmisión de Futurock se realizó en medio de un conflicto salarial. En su defensa, Mengolini sugirió que la denuncia podría ser un intento de “disuadir que en el futuro medios de comunicación cubran el conflicto en el Garrahan”. El Hospital Garrahan denunció que Futurock se conectó a la red eléctrica del hospital durante la transmisión. Mengolini negó esta acusación, aunque no explicó cómo obtuvieron el suministro eléctrico.

¿Qué dijo el ministro de Salud?

Tras la transmisión, el ministro de Salud, Mario Lugones, denunció un “acto político partidario en uno de los ingresos del Hospital Garrahan, impulsado por sectores de izquierda, la casta gremial y hasta Julia Mengolini” en el hospital.

Frente a las declaraciones del ministro de Salud, desde su cuenta oficial de X Futurock le respondió en duros términos y acusó al ministro de “perseguir antes que a curar”. “Respetuosamente, Ministro, le pedimos que tenga sumo cuidado con estas falsas acusaciones. Somos un medio de comunicación con 10 años de trayectoria. Como los demás medios, estamos amparados por nuestra Constitución Nacional para realizar nuestro trabajo, que es informar”, indicó la radio en un mensaje replicado por Mengolini.

