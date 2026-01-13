Qué dijo la argentina que amenazó con un bate de béisbol en una discusión de tránsito en Punta del Este

La mujer filmada al bajarse de su auto con un bate de beisbol en Punta del Este rompió el silencio sobre los motivos de su conducta tras la viralización de las imágenes. La protagonista del video atribuyó su reacción defensiva a un intento de amedrentamiento por parte de terceros y vinculó el episodio con un hecho de inseguridad sufrido hace años.

Las declaraciones de la argentina que amenazó gente con un bate de béisbol

Andrea, quien trabaja como instrumentadora quirúrgica y cuyo apellido se preservó, dialogó con el canal Telefe para dar su versión. La mujer situó el incidente en un contexto de congestión vehicular y disputa por un lugar de estacionamiento. Según su testimonio, la agresión comenzó cuando un hombre golpeó el vidrio de su auto mientras ella aguardaba la salida de otro auto para estacionar.

Habló la mujer que se bajó del auto con un bate de béisbol en Punta del Este

La conductora detalló la secuencia previa al estallido de furia. “El domingo salí a las 19 al centro. Punta del Este está con muchísima gente; yo estaba buscando para estacionar. Iba por una calle en la que había autos estacionados de ambos lados. Vi que una mujer venía con un perro cruzando la calle, se subió a su vehículo, yo puse las balizas y esperé a que esa persona salga para yo poder estacionar”, indicó.

La mujer argentina describió el momento exacto en que sintió la amenaza externa. “Tenía los vidrios altos y de repente vi a una persona cuyo auto tiene patente uruguaya y me empezó a golpear el vidrio”, sostuvo. Esta acción motivó su descenso del vehículo con el bate de beisbol en la mano.

Tras su accionar, centró su defensa en una situación de vulnerabilidad personal y antecedentes traumáticos: “Fui secuestrada en 2010 y tengo ataques de pánico; vivo en Buenos Aires y tengo vidrios blindados. No me siento segura. Gracias a Dios no lo tengo que usar nunca, pero algo tengo que tener para defenderme”, insistió.

“Bajé con el bate porque estaba sola y soy mujer. Él me empezó a filmar. En ese coche iban cuatro personas; yo me tuve que defender de alguna manera”, afirmó sobre la dinámica del enfrentamiento.

La versión sobre el origen del conflicto

Andrea aseguró recibir insultos y advertencias de daño material contra su propiedad. “Me puteaba, me decía que si no avanzaba me iba a romper el auto. Era hora pico; estamos de vacaciones. Era mi primera salida porque había llegado el viernes”, relató sobre el contexto de sus vacaciones.

En el marco de una calle con mucho tránsito, una mujer amenazó a otros conductores con un bate

“Ese día salí a tomar un poco de aire porque venía de dos días de lluvia y me encontré con esta persona que me empieza a golpear el vidrio y a amenazarme”, sostuvo y expresó su malestar por el escrache social luego de la viralización del video: “Soy mujer y estoy sola; no sé qué fue a buscar al auto, si un teléfono o un arma. Yo no hice una denuncia, no me imaginé que iban a subir el video, dicen cualquier cosa de mí”.

La mujer cerró su descargo con preocupación por su reputación. “Tengo casi 60 años, yo no molesto a nadie, vengo a veranear, ni voy a la playa a la tarde. Están estropeando mi imagen; mucha gente me conoce acá; me llamó mucha gente de Buenos Aires”, concluyó.

Los hechos registrados en la grabación

El momento de tensión con la mujer argentina en Punta del Este habría surgido tras una discusión con otro conductor

El episodio ocurrió el domingo 11 de enero en una zona céntrica de Punta del Este, cuando Andrea conducía una camioneta Audi SUV y otro conductor le gritó tras obstruir el paso. El insulto “Boluda” se oye con claridad en el video viral. Ella frenó, bajó con el bate y amenazó con romper el otro auto.

La tensión del momento se plasmó en el intercambio verbal. Ante la advertencia de una voz sobre la violencia de la situación, la mujer respondió con ironía: “Mira cómo tiemblo”. Pese a la agresividad, no hubo heridos ni daños materiales. Fuentes de la Policía de Maldonado confirmaron a LA NACION la ausencia de denuncia formal, por lo que el hecho quedó como una disputa callejera sin intervención judicial.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.