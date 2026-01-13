Habló la argentina que amenazó gente con un bate de béisbol en una discusión de tránsito en Punta del Este

La mujer argentina que protagonizó una discusión de tránsito en Punta del Este y fue filmada mientras amenazaba con un bate de béisbol en medio de un embotellamiento habló del violento episodio, se defendió de las críticas, justificó su accionar y afirmó que la difusión del video está “estropeando” su imagen.

Andrea —su apellido fue preservado durante una entrevista con Telefe—, una instrumentadora quirúrgica de profesión, se comunicó el lunes por la noche con el canal de aire para dar su versión de los hechos. “El domingo salí a las 19 al centro. Punta del Este está con muchísima gente; yo estaba buscando para estacionar. Iba por una calle en la que había autos estacionados de ambos lados. Vi que una mujer venía con un perro cruzando la calle, se subió a su vehículo, yo puse las balizas [al encontrar un lugar] y esperé a que esa persona salga para yo poder estacionar. Tenía los vidrios altos y de repente vi a una persona cuyo auto tiene patente uruguaya y me empezó a golpear el vidrio", indicó.

Según sostuvo, en ese momento se sintió amenazada y decidió bajar del vehículo con el bate. “Bajé con el bate porque estaba sola y soy mujer. Él me empezó a filmar. En ese coche iban cuatro personas; yo me tuve que defender de alguna manera”, sostuvo.

En el marco de una calle con mucho tránsito, una mujer amenazó a otros conductores con un bate

También justificó que llevara el elemento de defensa. “Fui secuestrada en 2010 y tengo ataques de pánico; vivo en Buenos Aires y tengo vidrios blindados. No me siento segura. Gracias a Dios no lo tengo que usar nunca, pero algo tengo que tener para defenderme”, insistió.

Andrea agregó que varias personas descendieron del otro vehículo involucrado y que una de ellas incluso la amenazó. Según su relato, el conflicto se originó por el lugar para estacionar. “Me puteaba, me decía que si no avanzaba me iba a romper el auto. Era hora pico; estamos de vacaciones. Era mi primera salida porque había llegado el viernes. Ese día salí a tomar un poco de aire porque venía de dos días de lluvia y me encontré con esta persona que me empieza a golpear el vidrio y a amenazarme”, dijo.

En otro tramo de la entrevista, volvió a referirse a las críticas que recibió tras la viralización del video. “Soy mujer y estoy sola; no sé qué fue a buscar al auto [el hombre], si un teléfono o un arma. Yo no hice una denuncia, no me imaginé que iban a subir el video, dicen cualquier cosa de mí. Tengo casi 60 años, yo no molesto a nadie, vengo a veranear, ni voy a la playa a la tarde. Están estropeando mi imagen; mucha gente me conoce acá; me llamó mucha gente de Buenos Aires”, concluyó.

La discusión

El episodio tuvo lugar el domingo 11 de enero —según confirmó Andrea— en una de las arterias más transitadas de la ciudad balnearia. La mujer manejaba una camioneta Audi SUV gris con patente argentina cuando otro conductor le gritó tras la maniobra.

El insulto se escucha con claridad en el video: “Boluda”. Ella frenó la marcha en medio del embotellamiento, bajó del rodado con un bate de béisbol en la mano y se acercó hacia el otro coche. Fue allí donde amenazó con romper el auto de la persona que la increpó.

El momento de tensión con la mujer argentina en Punta del Este habría surgido tras una discusión con otro conductor

Una voz en la grabación describe la violencia de la escena. La protagonista responde con ironía: “Mira cómo tiemblo”. La situación no pasó a mayores pese a la agresividad, ya que no se registraron heridos ni daños materiales sobre los vehículos involucrados.

Fuentes de la Policía de Maldonado confirmaron ante la consulta de LA NACION la ausencia de una denuncia formal. Los investigadores no abrieron una causa contra la ciudadana argentina al no existir acusación de la parte afectada. El hecho quedó como una disputa callejera sin intervención de la fiscalía.