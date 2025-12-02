Qué es la corona de Adviento, cuál es su significado y cómo es la forma correcta de hacerla en casa

El catolicismo ingresó este último fin de semana en el tiempo de preparación espiritual previo a la Navidad. El ciclo litúrgico abarca cuatro semanas destinadas a la reflexión sobre el nacimiento de Jesús y da comienzo al año eclesiástico mediante un protocolo que integra la oración con símbolos visuales de esperanza.

La corona de Adviento es uno de los elementos característicos de esta época en los hogares y templos.

Cuál es el significado de la corona de Adviento

Este objeto funciona como una herramienta catequética más allá de su función decorativa y ayuda a los fieles en su preparación para la festividad de diciembre. La forma circular de la estructura representa la eternidad de Dios y la vida eterna prometida, mientras que las ramas verdes de pino o abeto simbolizan la esperanza y la nueva vida vinculada al nacimiento de Cristo.

El ciclo de preparación espiritual abarca las cuatro semanas previas a la celebración de la Navidad Pepino_de_mar - Freepik

El arreglo incorpora cuatro velas con una jerarquía cromática específica. Tres de ellas tienen color violeta y aluden a la penitencia y la conversión espiritual. Este tono coincide con la vestimenta que utilizan los sacerdotes en el altar durante este periodo. La cuarta vela se distingue por su color rosa y corresponde al tercer domingo del ciclo.

El encendido de esta unidad representa la alegría y el gozo por la proximidad del nacimiento de Jesús. Los adornos adicionales reflejan el cariño y la devoción de los creyentes hacia la figura central del cristianismo.

La Iglesia divide este tiempo en dos partes con objetivos puntuales. Las primeras dos semanas invitan a la meditación sobre la venida final del Señor. Las últimas dos semanas centran su atención en el nacimiento de Jesús en un periodo conocido como la Semana Santa de la Navidad.

La forma circular de la estructura representa la eternidad de Dios y la promesa de vida eterna Danny Lawson - PA

Cómo surge la tradición de la corona de Adviento

El formato de la corona posee antecedentes en las costumbres paganas europeas. Los pueblos antiguos encendían velas durante el invierno como una súplica al dios Sol para el regreso de la luz y el calor ante la llegada de la primavera. El cristianismo adoptó y resignificó esta práctica.

La institución religiosa transformó el rito en un símbolo sagrado para anticipar la venida de Jesucristo durante los cuatro domingos previos a la Nochebuena. El calendario litúrgico establece el inicio de esta fase el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés Apóstol.

Guía numérica para el armado artesanal

El sitio especializado Aci prensa detalla el procedimiento para confeccionar este símbolo en el ámbito doméstico. La actividad permite la participación familiar y requiere materiales sencillos como una base circular de espuma floral, alambre o cartón, ramas de pino, cuatro velas y cintas o alambre floral.

El calendario litúrgico establece el inicio de esta fase cerca de la fiesta de San Andrés Apóstol

La elaboración correcta sigue un orden específico para garantizar la estabilidad y la estética del arreglo:

Preparación de la base: el proceso inicia con la disposición del soporte circular sobre una superficie plana. El uso de espuma floral exige una fijación firme para evitar movimientos posteriores durante la manipulación.

Colocación del follaje: las ramas verdes deben cubrir la totalidad de la circunferencia. El material vegetal se asegura a la estructura mediante el alambre floral o las cintas para lograr un aspecto frondoso y uniforme que oculte la base.

Instalación de las luminarias: las cuatro velas se insertan entre el follaje. Las bases de cartón o alambre requieren el uso de portavelas para garantizar la seguridad y evitar caídas accidentales de los cirios durante las semanas de encendido.

Decoración final: el armado concluye con la incorporación de elementos ornamentales. Las piñas, cintas o bayas se suman al diseño para aportar color y textura al conjunto litúrgico.

