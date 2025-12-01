Cuándo empieza el calendario de Adviento y cuál es su significado

La Iglesia católica inició este domingo 31 de noviembre una nueva etapa de reflexión religiosa camino a la Navidad. Este período marca el comienzo del Año Litúrgico para la Iglesia y se extiende durante cuatro semanas consagradas a la espera del nacimiento de Jesús. Los fieles toman este lapso temporal como una oportunidad para la organización de una de las celebraciones más relevantes del cristianismo.

Cuáles son las fechas del ciclo litúrgico y su duración

El cronograma eclesiástico establece el inicio de esta fase el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés Apóstol. Esta conmemoración comenzó este domingo 30 de noviembre y finalizará el miércoles 24 de diciembre. El período abarca los cuatro domingos anteriores a la Nochebuena.

La agencia especializada ACI Prensa destaca este tiempo como un “camino espiritual cuyo eje central reside en la aguarda de la llegada del Verbo Encarnado”.

El origen del término y la división de las semanas

El concepto proviene del latín ad-venio. Este vocablo traduce como “venir” o “llegar”. La estructura del tiempo de Adviento presenta una división en dos partes con objetivos específicos. Las primeras dos semanas invitan a la meditación sobre la venida final del Señor en el fin de los tiempos. Las últimas dos semanas centran su atención en la reflexión sobre el nacimiento de Jesús y se las conoce como la Semana Santa de la Navidad.

Los templos y los hogares exhiben durante estos días la corona de Adviento. La tradición indica el encendido de una vela de modo protocolar. Los sacerdotes utilizan ornamentos de color morado en el altar y en su vestimenta. Este tono simboliza la preparación y la penitencia de los creyentes.

La tradición del pesebre y sus componentes

La recreación del nacimiento de Jesús de Nazaret constituye otro elemento central de la época. La costumbre se remonta al siglo XIII. San Francisco de Asís inauguró el primer Belén en la Navidad de 1223.

El fundador de la orden franciscana desplegó la escena para celebrar la festividad de aquel año. La palabra pesebre refiere al recipiente para la comida de los animales pero adquiere relevancia bíblica por ser el sitio del nacimiento del Hijo de Dios.

La instalación requiere figuras específicas para respetar la jerarquía de los personajes. El Niño Jesús ocupa el centro de la escena como protagonista principal. La Virgen María y José se ubican a los costados de la imagen central.

Los tres Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, observan al recién nacido desde una distancia mayor. El 6 de enero estas tres figuras se acercan al pesebre para la celebración del Día de Reyes.

La composición incluye otros elementos simbólicos:

La Estrella de Belén : representa la guía de fe y esperanza para los cristianos.

: representa la guía de fe y esperanza para los cristianos. Los animales : la mula, el buey, las ovejas y las gallinas completan el entorno propio del lugar.

: la mula, el buey, las ovejas y las gallinas completan el entorno propio del lugar. Ubicación: el armado suele realizarse cerca del árbol de Navidad en un espacio visible del hogar.

Las figuras de la Virgen María y San José deben ubicarse a los costados de la imagen central

El diseño del espacio contempla el sitio para los regalos de Nochebuena. La Iglesia Católica mantiene esta representación como un recordatorio visual del origen humilde de Jesús y su naturaleza divina según los evangelios de San Mateo y San Lucas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.