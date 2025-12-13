LA NACION

El paso a paso más económico para hacer tu propia corona navideña

Las opciones decorativas incluyen piñas, esferas pequeñas, frutos rojos artificiales, lazos elaborados a mano y piezas recicladas; cómo hacerla

EL TIEMPO (GDA)
El paso a paso para preparar una corona de manera accesible (Foto: IA)

Personas interesadas en crear adornos navideños accesibles pueden elaborar una corona decorativa al utilizar elementos reciclados, naturales o de bajo costo.

Junto con las guirnaldas, los adornos son fundamentales para rellenar las ramas del árbol con color, vida, brillo y espíritu navideño.Unsplash

El proceso, que puede realizarse en cualquier hogar, se desarrolla con materiales comunes, guías simples y pasos que permiten obtener un adorno resistente y adaptable a distintos estilos.

Materiales económicos y listos para usarse

La elaboración inicia con una base hecha a partir de un aro de cartón reutilizado o un círculo formado con alambre maleable. Ambos insumos suelen estar disponibles en casa y no requieren herramientas especializadas.

Para generar volumen, se incorporan guirnaldas verdes o ramas artificiales de bajo costo adquiridas en mercados o tiendas temporales.

Una corona navideña natural y silvestre colocada en la silla pueden convertirse en un regalo original para nuestros invitados.Warren Heath/Bureaux

Las opciones decorativas incluyen piñas, esferas pequeñas, frutos rojos artificiales, lazos elaborados a mano y piezas recicladas, entre ellas fragmentos de cartón de huevo pintado. La unión de cada elemento se realiza mediante silicona caliente, alambre floral o cordón, según el tipo de material y el diseño buscado.

Paso a paso para armar la corona navideña

El armado permite personalizar colores, texturas y distribución de los adornos.

  • Preparación de la base: se recorta un aro amplio de cartón firme o se moldea un círculo de alambre reutilizado. La estructura debe quedar estable antes de avanzar con la decoración.
  • Aplicación del volumen: se rodea el aro con tramos de guirnalda verde o ramas artificiales. La fijación se realiza con silicona o alambre floral, alternando la dirección de colocación para lograr un aspecto más lleno.
  • Integración de elementos naturales o reciclados: se suman piñas, ramas secas, frutos rojos y detalles elaborados con cartón. Estos componentes aportan textura y un toque artesanal.
  • Incorporación de esferas y un moño decorativo: se añaden esferas pequeñas u otros adornos livianos. Luego se coloca un moño de listón o foami, ubicado en la zona superior o inferior según la preferencia.
  • Preparación para colgar: en la parte posterior se adhiere un segmento de listón o cuerda que permita sujetar la corona de forma estable en la puerta.
Es importante alternar materiales para dar volumen y mejorar el acabado artesanal

Una alternativa accesible para decorar en temporada navideña

Con este procedimiento, es posible crear una corona navideña personalizable, económica y elaborada a partir de materiales reutilizados o de fácil acceso.

Las instrucciones permiten adaptarla a distintos gustos y espacios sin necesidad de realizar una inversión elevada.

Por María Camila Salas Valencia

