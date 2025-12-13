El paso a paso más económico para hacer tu propia corona navideña
Las opciones decorativas incluyen piñas, esferas pequeñas, frutos rojos artificiales, lazos elaborados a mano y piezas recicladas; cómo hacerla
- 3 minutos de lectura'
Personas interesadas en crear adornos navideños accesibles pueden elaborar una corona decorativa al utilizar elementos reciclados, naturales o de bajo costo.
El proceso, que puede realizarse en cualquier hogar, se desarrolla con materiales comunes, guías simples y pasos que permiten obtener un adorno resistente y adaptable a distintos estilos.
Materiales económicos y listos para usarse
La elaboración inicia con una base hecha a partir de un aro de cartón reutilizado o un círculo formado con alambre maleable. Ambos insumos suelen estar disponibles en casa y no requieren herramientas especializadas.
Para generar volumen, se incorporan guirnaldas verdes o ramas artificiales de bajo costo adquiridas en mercados o tiendas temporales.
Las opciones decorativas incluyen piñas, esferas pequeñas, frutos rojos artificiales, lazos elaborados a mano y piezas recicladas, entre ellas fragmentos de cartón de huevo pintado. La unión de cada elemento se realiza mediante silicona caliente, alambre floral o cordón, según el tipo de material y el diseño buscado.
Paso a paso para armar la corona navideña
El armado permite personalizar colores, texturas y distribución de los adornos.
- Preparación de la base: se recorta un aro amplio de cartón firme o se moldea un círculo de alambre reutilizado. La estructura debe quedar estable antes de avanzar con la decoración.
- Aplicación del volumen: se rodea el aro con tramos de guirnalda verde o ramas artificiales. La fijación se realiza con silicona o alambre floral, alternando la dirección de colocación para lograr un aspecto más lleno.
- Integración de elementos naturales o reciclados: se suman piñas, ramas secas, frutos rojos y detalles elaborados con cartón. Estos componentes aportan textura y un toque artesanal.
- Incorporación de esferas y un moño decorativo: se añaden esferas pequeñas u otros adornos livianos. Luego se coloca un moño de listón o foami, ubicado en la zona superior o inferior según la preferencia.
- Preparación para colgar: en la parte posterior se adhiere un segmento de listón o cuerda que permita sujetar la corona de forma estable en la puerta.
Una alternativa accesible para decorar en temporada navideña
Con este procedimiento, es posible crear una corona navideña personalizable, económica y elaborada a partir de materiales reutilizados o de fácil acceso.
Las instrucciones permiten adaptarla a distintos gustos y espacios sin necesidad de realizar una inversión elevada.
Por María Camila Salas Valencia
Otras noticias de Cómo hacer
- 1
Es uno de los destinos más elegidos por los argentinos y tiene una opción all inclusive sin habitaciones
- 2
Enrique Piñeyro tiene varadas 43 toneladas de comida que quiere llevar a Gaza pero no recibe la autorización de Cancillería
- 3
“Tributar sobre rentas ficticias”: la pelea por los impuestos que tensó el almuerzo del petróleo y el gas
- 4
El auto más vendido del año sacó una baja calificación en un test de seguridad