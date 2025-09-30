Un ranking evaluó a 80 hospitales de América Latina: el argentino que quedó en el top 5
La lista fue realizada por una consultora de investigación y análisis especializada
Un hospital argentino recibió un importante reconocimiento en un ranking internacional organizado por IntelLat, una consultora de investigación y análisis. En esta oportunidad, la empresa internacional eligió al Hospital Italiano como uno de los cinco mejores de América Latina y lo ubicó por encima de varios en la región e incluso de otros en el país.
El listado -que evalúa la gestión hospitalaria a través de múltiples indicadores para “promover la mejora continua y la excelencia en el sector salud”- posicionó al centro de salud nacional en el cuarto puesto y le dio un puntaje de 78,02. Por encima solo quedaron el Hospital Israelita Einstein y el Hospital Sirio-Libanés, en San Pablo, Brasil, que lideraron con 97,30 y 81,04 puntos, respectivamente; y la Fundación Santa Fe, en Bogotá, Colombia.
Otros tres argentinos también fueron reconocidos en el ranking que reunió a 80 hospitales y clínicas de países como la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú. Se trata del Instituto de Cardiología de Corrientes, que quedó en el puesto 47, con un puntaje de 48,55; el Sanatorio Otamendi, en Buenos Aires, con 46,26 puntos y el puesto 53°; y, por último, el Sanatorio Güemes en el 68vo lugar con 42,66 puntos.
La edición 2025 integró por primera vez la evaluación de otras áreas aparte de la general, entre las que se incluyen cardiología, oncología, ginecología y pediatría con rankings propios. En este apartado también se mantuvo una destacable presencia argentina.
En lo referido a las afecciones cardiológicas, el Sanatorio Otamendi quedó en el puesto 20 con 50,21 puntos; mientras que respecto a Ginecología y obstetricia obtuvo el onceavo lugar con 51,15 puntos.
En la dimensión de “Seguridad y Resultados Clínicos”, cuatro centros de salud nacionales fueron reconocidos. El Hospital Italiano de Buenos Aires quedó en el puesto 10, con 79,6 puntos; el Sanatorio Otamendi en el puesto 61, con 46,3; seguido por el Sanatorio Güemes, con 45,9 puntos; y, casi cerrando la lista, el Instituto de Cardiología de Corrientes, en el puesto 75 con 38,8 puntos.
El top ten
1) Hospital Israelita Einstein, San Pablo, Brasil
2) Hospital Sirio-Libanés, San Pablo, Brasil
3) Fundación Santa Fe, Bogotá, Colombia
4) Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina
5) Fundación Valle del Lili, Cali, Colombia
6) Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, Brasil
7) Fundación Cardioinfantil-La Cardio, Bogotá, Colombia
8) Centro Médico ABC, México City, México
9) Clínica Imbanaco, Cali, Colombia
10) Hospital Punta Pacífica-Pacífica Salud, Ciudad de Panamá, Panamá
