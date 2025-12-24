Qué oraciones rezar en Navidad

La Navidad 2025 toma lugar el jueves 25 de diciembre, una fecha que celebra el nacimiento de Jesús Cristo, una de las festividades más importantes del cristianismo en todo el mundo. En nuestro país, las familias suelen reunirse la noche anterior, denominada Nochebuena, para cenar junto a sus seres queridos y aguardar la llegada de las 12 de la noche.

Para muchos fieles, se trata de una fecha muy especial que conmemora la fe, la generosidad, el amor, la unión, empatía y paz. Es una fecha de gran sentido simbólico y espiritual, por lo que muchas personas aprovechan para realizar rezos u orar por sus seres queridos, para realizar peticiones, agradecimientos o bendecir la jornada.

Algunas familias cristianas realizan rezos dedicados al Niño Jesús en Nochebuena y Navidad para bendecir sus hogares (Fuente: Pexels)

Oración para bendecir la mesa en Navidad

Bendice, Señor, nuestra mesa en esta noche de Luz.

Quienes vamos a cenar celebrándote,

sabemos que la fiesta eres Tú que nos invitas a nacer siempre de nuevo.

Gracias por el pan y el trabajo, por la generosidad y la esperanza.

Llena nuestra mesa de fuerza y ternura para ser personas justas,

llena de paz nuestras vidas y que la amistad y la gratitud alimenten cada día del año.

Tú eres bendición para nosotros, por eso,

en esta noche fraterna, bendice la tierra toda, bendice nuestro país.

Bendice esta familia y esta mesa.

Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí.

Que así sea. Amén.

Oración para Nochebuena

Se aconseja realizar este rezo antes de las 12 de la noche, especialmente para aquellas familias que se encuentren reunidas en vísperas de Navidad. Se aconseja que diferentes personas enuncien cada parte, pero también es posible contar con un solo orador.

Lector 1:

Querido Padre, Dios del cielo y de la tierra:

En esta noche santa te queremos dar gracias por tanto amor. Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar. Gracias por las personas que trabajan con nosotros.

Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el nacimiento de tu Hijo. Ayúdanos a preparar nuestros corazones para recibir al Niño Jesús con amor, con alegría y esperanza. Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle gracias por venir a nuestro mundo a llenar nuestras vidas.

Hoy al contemplar el pesebre recordamos especialmente a las familias que no tienen techo, alimento y comodidad. Te pedimos por ellas para que la Virgen y San José les ayuden a encontrar un cálido hogar.

Lector 2:

Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca también en nuestros corazones para que podamos regalarle a otros el amor que Tú nos muestras día a día. Ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia.

Que junto con tus Ángeles y Arcángeles vivamos siempre alabándote y glorificándote.

Lector 3:

Santísima Virgen María, gracias por aceptar ser la Madre de Jesús y Madre nuestra, gracias por tu amor y protección. Sabemos que día a día intercedes por nosotros y por nuestras intenciones, gracias Madre.

Querido San José, gracias por ser padre y protector del Niño Jesús, te pedimos que ruegues a Dios por nosotros para que seamos una familia unida en el amor y podamos ser ejemplo de paz y reconciliación para los demás.

Amén.

En el cristianismo se acostumbra a rememorar el nacimiento de Jesús con una oración o plegaria; esto permite conectar a la familia con la espiritualidad (Fuente: Pexels)

Oración para bendecir el árbol de Navidad

Bendito seas, Señor y Padre nuestro,

Que nos concedes recordar con fe

en estos días de Navidad

los misterios del nacimiento del Señor Jesús.

Concédenos, a quienes hemos adornado este árbol

y lo hemos embellecido con luces,

con la ilusión de celebrar

la Navidad del nuevo milenio,

que podemos vivir también a la luz de los ejemplos

de la vida plena de tu Hijo,

y ser enriquecidos con las virtudes

que resplandecen en su santa infancia.

Gloria a Él por los siglos de los siglos.

Amén.

Oración familiar para poner al Niño en el pesebre

Querido Padre, Dios del cielo y de la tierra:

En esta noche santa te queremos dar gracias por tanto amor. Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar. Gracias por nuestros amigos, vecinos y por las personas que trabajan con nosotros.

Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el nacimiento de tu Hijo. Ayúdanos a preparar nuestros corazones para recibir al Niño Jesús con amor, alegría y esperanza. Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle gracias por haber venido al mundo a llenar nuestras vidas.

En esta noche hermosa, al contemplar el pesebre, recordamos de manera especial a las familias que no tienen techo, alimento y comodidad. Te pedimos por ellas para que la Virgen y San José les ayuden a encontrar un cálido hogar. También recordamos a quienes han sido llamados a tu presencia y que en esta noche gozan contemplando tu rostro en el cielo.

Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca en nuestros corazones como nació en Belén, para que podamos regalarle a otros el amor que Tú nos muestras día a día. Ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia.

Que junto con tus ángeles y arcángeles vivamos siempre alabándote y glorificándote.

Santísima Virgen María, gracias por aceptar ser la Madre de Jesús y Madre nuestra, gracias por tu amor y protección. Sabemos que día a día intercedes por nosotros y por nuestras intenciones, gracias Madre buena.

Querido San José, gracias por ser padre y protector del Niño Jesús, te pedimos que ruegues a Dios por nosotros para que seamos una familia unida en el amor. Intercede por todas las familias del mundo para que en cada hogar haya calor, seguridad, paz y reconciliación. Amén.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Amén.

La Navidad es una fecha espiritual y religiosa muy importante para los católicos y en cada una de ellas suelen bendecir sus hogares con una oración (Fuente: Pexels)

Novena de Navidad

Para el catolicismo, una novena es un conjunto de rezos que se llevan a cabo durante nueve días consecutivos con una intención en particular. Estas pueden utilizar diferentes tipos de frases y ser dedicadas tanto a Dios como a la Virgen María, alguna advocación específica o a un santo en especial.

El número nueve refiere a los nueve días que los apóstoles y la Virgen María permanecieron en oración entre la Ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo. La Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa ofrece una novena para rezar durante la temporada de Navidad.