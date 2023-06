Qué pasó con el fideicomiso de Maratea en la colecta para Independiente y qué respondió él ante las críticas

escuchar

La colecta solidaria que había formado un fideicomiso representado por el influencer Santiago Maratea para reunir fondos para el Club Atlético Independiente pasa por un momento de incertidumbre luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) marcara que el mismo es “irregular e ineficaz”. Tras dar este calificativo, el organismo solicitó a su Departamento de Asuntos Judiciales que designe a un interventor judicial “de forma urgente”.

La acción de la IGJ, que llegó mientras la campaña pasaba la línea de los 800 millones de pesos recaudados, fue explicada por el titular del organismo, Ricardo Nissen. “Vimos que había mal olor en todo esto, y decidimos intervenir en defensa de Independiente y del ahorro público. Porque, en definitiva, no es otra cosa que la voluntad de los aportantes de colaborar con un fin tan noble como salvar a un club de fútbol”, contó en diálogo con AM 750.

La IGJ determinó "irregular" el fideicomiso de Santi Maratea

Los señalamientos sobre el fideicomiso apuntaron a la decisión de radicar el mismo en Neuquén, provincia que según Nissen opera “como un paraíso fiscal”, y el hecho de que el mismo no fue inscripto en IGJ, sino ante el colegio de escribanos de la jurisdicción patagónica. Según detallaron desde IGJ, la colecta debería haberse radicado en la Capital Federal.

“A nosotros no nos presentaron ningún contrato, tenemos noticias del contrato que se inscribió en Neuquén y está lleno de falencias. No hay normas de protección en favor de terceros, ni garantías en favor de Independiente, no hay un sistema exigente de información. Hay una opacidad que llama muchísimo la atención”, detalló el titular de la IGJ.

Cuál fue la respuesta de Santiago Maratea

El influencer no tardó en contestar los comentarios vertidos en medios de comunicación y otras plataformas a partir de la decisión de la IGJ de intervenir su fideicomiso. Lo hizo a través de sus perfiles en las redes sociales Twitter y Facebook, canales por los que suele optar a la hora de comunicarse con sus seguidores.

Su primera respuesta llegó por Twitter, donde escribió: “Santi Manotea es tendencia porque la IGJ dijo que el fideicomiso presenta irregularidades. Ahora les pregunto: ¿alguien leyó cuáles son las irregularidades que marca? Ja, ja, ja. Lean, chicos. Están quedando como unas ridículas”.

Santi Manotea es tendencia xq IGJ dijo que el fideicomiso presenta irregularidades, ahora les preguntó, alguien leyó cuáles son la irregularidades que marca? Jajajaj lean chicos.

Spoiler alert: estan quedando como unas ridículas 😂 — santumaratea (@santumaratea1) May 31, 2023

Pero ese fue solo el principio de su descargo, ya que después aseguró que la operación concretada por él e Independiente en Neuquén estaba en línea con las normas de compliance o cumplimiento administrativo: “Los que dicen que lavo plata, ¿saben lo que es un compliance? Imagino que no quieren saber, porque se les cae todo el relato que están queriendo instalar”.

Las explicaciones del joven siguieron por historias de Instagram, donde se explayó al respecto: “Nosotros le mostramos el fideicomiso ante el IGJ aunque yo no vivo en Capital; Pepe no vive en Capital; Diego, el hincha de Independiente que es parte del fideicomiso, tampoco vive en Capital, sino que vive en Neuquén; Independiente no queda en Capital; y el América, que es el primer acreedor queda en México, así que obviamente no queda en Capital. Entonces, no hay nada que una al fideicomiso con Capital y, por lo tanto, no tendríamos por qué inscribir el fideicomiso en IGJ. Sin embargo, nos presentamos a IGJ de buena voluntad”.

Maratea cruzó las críticas tras la declaración de la IGJ

“Cuando nos presentamos en IGJ lo que nos dicen es: ‘Si Santi vive en Capital, ¿por qué no inscribió el fideicomiso en IGJ”. Nuestra respuesta fue: ‘Santi no vive en Capital’. Nos dijeron: ‘Pero el año pasado, que Santi inscribió su fundación, la D&D, la inscribió en IGJ’. Nuestra respuesta fue: ‘Sí, porque el año pasado vivía en Capital, pero ahora me mudé a provincia’. Fin. Sin embargo, les dijimos: ‘Vamos a inscribir nuestro fideicomiso en IGJ para mostrar la buena voluntad’”, siguió.

Entonces, Maratea continuó su explicación: “Teníamos hasta el 29 de mayo para presentar el fideicomiso en IGJ. En realidad, era hasta el 24 de mayo, pero como era feriado, se pasó al próximo día hábil. No presentamos el 29 el fideicomiso porque nos retrasamos redactando la adenda que va en la inscripción y lo presentamos el miércoles 31 de mayo. Esos dos días de demora es la irregularidad, que ya está subsanada”.

El instagramer también comentó: “Para la inscripción recurrimos a la escribanía Cesaretti, eminencia total, con el fin de que todo sea lo más formal posible. Ni yo ni nadie de mi equipo tiene algo para ocultarle a la IGJ. Todo lo que hacemos está en ley”.

Por último, Maratea finalizó: “Los que quieren instalar que el fideicomiso es recontra turbio. ¿Cómo se aprobó entonces? ¿Cómo tenemos un CUIT? ¿La escuela de escribanos y la AFIP de Neuquén es turbia por haber autorizado el fideicomiso? Se les cae la mentira”.

