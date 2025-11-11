Qué pasó con el hermano de Manu Ginóbili

La causa que investiga el derrumbe en el Club Bahiense del Norte durante el temporal de diciembre de 2023 tiene un nuevo avance judicial. El fiscal Cristian Aguilar imputó a Leandro Ginóbili, presidente de la institución y hermano del exbasquetbolista Emanuel Ginóbili, por su presunta responsabilidad en el hecho que provocó la muerte de trece personas. La acusación se formalizó casi dos años después de la tragedia que sacudió a la ciudad de Bahía Blanca.

Por qué imputaron a Leandro Ginóbili, el hermano de “Manu”

La Justicia acusa al presidente del Club Bahiense del Norte por dos motivos centrales. El fiscal Aguilar sostiene que Ginóbili omitió la suspensión de un evento de patín de fin de año. Esta decisión se produjo pese a que el Servicio Meteorológico Nacional había emitido dos alertas de color naranja por las condiciones climáticas adversas que se esperaban para esa jornada.

Leandro Ginóbili fue imputado por la muerte de trece personas en el temporal de Bahía Blanca

El segundo punto de la acusación se refiere a la infraestructura del club. La estructura que colapsó el sábado 16 de diciembre de 2023 no contaba con la habilitación municipal completa para el desarrollo de actividades masivas. Con base en estos elementos, el fiscal citó a Ginóbili a prestar declaración el próximo 10 de diciembre.

La fiscalía avanzó con la imputación formal por “estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves y graves culposas, estas últimas agravadas por la pluralidad de víctimas”. El Ministerio Público, según informó el medio ADN Sur, considera que la conducta de Ginóbili generó un peligro que ocasionó la muerte de trece personas. La acusación añade las lesiones de distinta gravedad que sufrieron otros asistentes y el riesgo de muerte para todos los presentes en el evento.

La estructura que se derrumbó no contaba con la habilitación municipal completa captura de vide

Quiénes son los otros imputados en la causa

La investigación del fiscal Aguilar no se limita al presidente del club. La exresponsable de habilitaciones municipales de Bahía Blanca, Laura Fabiana Soberón, también fue citada a indagatoria. La fiscalía la imputó por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se le atribuye haber permitido la realización de actos masivos en el lugar a pesar de que la normativa lo prohíbe sin la habilitación definitiva.

El tercer imputado es el ingeniero Pablo Ascoiani. Él fue el encargado de realizar los informes técnicos de la estructura que se derrumbó. Su trabajo se desarrolló entre los años 2014 y 2016, durante la etapa de construcción del tinglado. Ascoiani enfrenta los mismos delitos que Leandro Ginóbili, ya que la fiscalía lo considera responsable por la seguridad de la obra.

El temporal del 16 de diciembre de 2023 registró vientos superiores a los 140 kilómetros por hora Mauro V. Rizzi

Cómo fue el temporal que causó la tragedia

El temporal de Bahía Blanca ocurrió durante la tarde y la noche del sábado 16 de diciembre de 2023. Ráfagas de viento superiores a los 140 kilómetros por hora azotaron la ciudad y sus alrededores. El fenómeno climático causó una destrucción generalizada en distintos barrios.

Las consecuencias incluyeron interrupciones masivas del servicio eléctrico, la caída de árboles y carteles en la vía pública y el derrumbe de múltiples estructuras. En el Club Bahiense del Norte se desarrollaba una exhibición de patín cuando el techo colapsó sobre los presentes. El saldo final en ese lugar fue de trece víctimas fatales y decenas de heridos. Tras los hechos, el presidente Javier Milei viajó a la ciudad junto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para supervisar la asistencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.