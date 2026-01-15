Qué pasó con los chanchos que aparecieron en Nordelta tras la polémica por el traslado con los carpinchos

Los vecinos de la localidad urbana de Nordelta, al norte del Gran Buenos Aires, fueron sorprendidos esta semana por la presencia de chanchos salvajes caminando por las calles.

Un móvil de LN+ fue hasta el lugar y recopiló imágenes de este llamativo episodio. “Nadie entiende cómo ni de dónde salieron los chanchos: es rarísimo”, dijo Nora, vecina del lugar y protectora de animales.

La sorpresiva situación tiene lugar en medio del conflicto de los habitantes de la zona con los carpinchos, con voces a favor y en contra de la reubicación de los ejemplares que habitan en el municipio de Tigre.

Sorpresa en Nordelta por la aparicion de chanchos

Cómo aparecieron los chanchos en Nordelta

“Yo me enteré por los videos que se viralizaron en redes sociales. Eran entre 10 y 11 chanchos que se veían deambular por las calles y hurgando los residuos”, afirmó Nora. Consultada acerca del comportamiento de los animales, apuntó: “No son como los perros, a quienes uno les puede decir: ‘Vení’, y vienen. Sino todo lo contrario".

Respecto a si se trató de chanchos salvajes o de criadero, la mujer ni el resto de los vecinos consultados por LN+ supieron dar precisiones.

Chanchos hurgando residuos en Nordelta

¿Una maniobra distractiva?

En su testimonio, Nora resaltó la posibilidad de una maniobra distractiva. “Muchos dudamos en que los chanchos fueron puestos a propósito. Básicamente para desviar un poco la atención sobre el tema de la aparición de los carpinchos”.

Siguiendo con la extrañeza de esta situación, la protectora de animales agregó: “Los chanchos aparecieron, salieron los videos y de pronto no están más. Acá nadie más pudo volver a verlos”. Y siguió: “Pero mejor así. Porque acá, todo animal que camina, va a parar al asador”.

La situación de los carpinchos

Tras manifestarse sobre el episodio de los chanchos, Nora habló del otro capítulo que mantiene en vilo a los vecinos de Nordelta: la aparición de los carpinchos.

“Once vecinos del lugar denunciaron la presencia de estos animales solicitando su traslado”, relató la mujer y agregó: “Acción que supuestamente se debía haber realizado con la orden de un juez y la supervisión de una veedora, pero nada de eso ocurrió”.

En palabras de la protectora de animales, “el martes por la madrugada y utilizando dardos de sedación se llevaron a varios carpinchos. Tres hembras y tres machos. Supuestamente se los llevaron en lancha y dormidos a un lugar ubicado a cuatro horas de San Fernando. Pero nadie sabe de qué lugar se trata”.

“Si todo esto fuera legal, hubieran filmado el traslado de los carpinchos. Pero nadie sabe nada. Ni dónde ni cómo están los animales. Los carpinchos no hacen nada, y hasta son asustadizos. Entonces, todo esto que está pasando, realmente no se entiende”, cerró Nora.

El testimonio de otros vecinos autoconvocados

Silvia Soto, la encargada de medios de los vecinos de Nordelta autoconvocados en la agrupación La Voz de los Carpinchos aseguró: “Estamos desesperados, todos los vecinos autoconvocados en estado de alerta extrema y movilización”.

“Pretenden ejecutar la relocación de carpinchos aunque la medida no esté firme dado que está apelada judicialmente. La Dirección de Flora y Fauna y la Dirección Agraria de la provincia de Buenos Aires aprobaron administrativamente la reubicación”, agregó.

Carpinchos en los alrededores de las redes colocadas

Comentó que lo llaman “prueba piloto”, pero no hay estudios sobre el impacto que esto tendrá en las familias de origen de los carpinchos que se llevarán ni en los lugares de destino con respecto a la fauna silvestre ya existente.

“Los llevan a una futura reserva en San Fernando. Son individuos de manadas completas y están con cierto bienestar porque no hay casi gente en este lugar. Lo que se necesita no es que se los lleven, sino rampas, porque se siguen ahogando los bebés. Nosotros instalamos rampas, pero ya están deterioradas. La jueza María Paula Venere, del juzgado contencioso administrativo N°1 de San Isidro, especificó que no reubicaran hembras preñadas o con crías, que son prácticamente todas. Entonces trasladarían machos, quedando las manadas sin machos y en indefensión", cerró Soto.