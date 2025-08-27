Qué pasó con un caño de gas en Juan B. Justo y Paraguay

Un escape de gas interrumpió la mañana del miércoles en Palermo, originado por la rotura de un caño de media presión durante trabajos de repavimentación en el Metrobus. El incidente movilizó a bomberos, personal del SAME y efectivos policiales a la avenida Juan B. Justo y Paraguay, donde el tránsito permanece cortado y se evalúan los daños.

El escape de gas en Juan B. Justo y Paraguay

El escape de gas se provocó tras la rotura de un caño. Según fuentes ligadas a la obra, la máquina que provocó la fuga se topó con el caño a 30 centímetros de la superficie, cuando Metrogas informó que se encontraba a 1,40 metros.

Desde la compañía distribuidora de gas aseguraron a LA NACION que ese caño “estaba a dos metros” de la superficie. De acuerdo a las normas para la vía pública, lo reglamentario es que se ubique, como mínimo, a 1,20 de profundidad.

Escape de Gas en Palermo ocurrió en la Avenida Juan. B Justo y Paraguay Captura

Los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires trabajaron con varias líneas de mangueras pulverizando agua para disipar el gas, mientras que la empresa distribuidora intentó obturar el caño dañado. En el operativo intervinieron 12 ambulancias del SAME y efectivos de las comisarías vecinales 14A y 14B. El comandante de bomberos Diego Coria indicó que la pérdida proviene de un caño de alta presión y que se realizan mediciones en un radio de 100 metros, las cuales “hasta el momento son normales”.

Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó que el gas salía con mucha presión y que los bomberos tiraban agua para disipar el olor. “La situación está controlada”, aseguró.

Sin embargo, Hélida, una comerciante de la zona, contó que debió cerrar su farmacia y evacuar el local debido al fuerte olor a gas. “Al principio, desde el SAME me dijeron que no había peligro, pero luego nos pidieron que evacuáramos porque el local se estaba llenando de olor a gas”, relató.

Desde el gobierno porteño informaron que “la Ciudad quiere llevar tranquilidad. El escape está controlado”. “No fue necesario evacuar el shopping Los Arcos ni la Clínica Los Arcos. Solo se desocuparon inmuebles vecinos afectados por el operativo en plena avenida”, se detalló.

Desde el gobierno porteño informaron que "El escape está controlado” Nicolás Suárez

Interrupciones en el tránsito y el transporte de la zona

Debido al incidente, la traza en la avenida Juan B. Justo y alrededores fue totalmente cortada desde la avenida Santa Fe. La empresa Trenes Argentinos limitó el servicio del Tren San Martín entre Villa del Parque y José C. Paz para evitar el paso de las formaciones por la estación Palermo, ubicada cerca de la zona del escape de gas.

Ademas, una movilización convocada por ATE CONICET y otras organizaciones al Polo Científico, ubicado cerca de la zona del escape, se suspendió. “Estamos evaluando en conjunto con los gremios docentes universitarios reprogramar la jornada de clases públicas, pronto comunicaremos cómo continúa el plan de lucha”, se informó.

La movilización al Polo Científico, prevista para este miércoles, se suspendió debido al escape de gas en las cercanías (Fuente: @ateconicet)

Todas las fuentes consultadas coinciden en que “la reparación llevará tiempo porque el caño de acero que se rompió está dentro de otro caño, lo que se denomina encamisado”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Paula Rossi y Valeria Musse.