Qué pasó en Tucumán con la pareja que murió en las inundaciones

El fuerte temporal que azotó la provincia de Tucumán, dejó al menos tres muertos: una pareja y un niño. Las víctimas, identificadas como Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32), quedaron atrapadas en su vehículo mientras regresaban de un casamiento en la zona de Tafí Viejo.

Según informaron sus familiares, el último contacto que mantuvieron con ellos fue a las 21 y momentos más tarde, el vehículo, identificado como un Nissan Versa blanco, fue encontrado por las autoridades locales en un canal de desagüe. La mitad del auto se encontraba sumergido en agua, cubierto de ramas y, en el interior, la pareja sin vida.

Tragico temporal en Tucuman

Quiénes eran Mariano Robles y Solana Albornoz

Oriundos de Tucumán, ambos trabajaban en la municipalidad de la provincia. Robles trabajaba en la Caja Popular de Ahorros, mientras que Albornoz se desempeñaba en la Casa de Gobierno de Tucumán.

Tenían dos hijos, que los esperaban en su hogar: uno de nueve meses y otro, de cinco años, según consignó el diario La Gaceta.

Encontraron si vida a la pareja que había desaparecido durante un temporal en Tucumán Gentileza: La Gaceta

Cronología del incidente

Según difundió el medio local, los familiares, quienes habían perdido comunicación con la pareja el sábado por la noche, reportaron a las autoridades la desaparición. “Estaban en el auto esperando a que baje el agua”, sostuvo la familia de las víctimas.

Tras el aviso de la familia, se inició el protocolo de búsqueda y rescate de personas, con la intervención de una agrupación del Grupo Especial de Rescate (G.E.R.), que depende de C.E.R.O.

Regresaban de un casamiento y un fuerte temporal los sorprendió en el camino: los encontraron muertos dentro del auto. captura de redes sociales

En diálogo con LN+, el jefe de bomberos de Tafí Viejo, Ángel Aguilar, relató que alrededor de las 13 del domingo recibieron un llamado alertando sobre un vehículo que se encontraba en una canaleta del barrio Nueva Italia, a tan solo metros de la ruta 9, cubierto de barro y ramas.

Dentro del automóvil, la pareja se encontraba sin vida. “Hubo que sacar a los cuerpos tras desprender el techo del vehículo, porque quedó incrustado debajo de un puente”, detalló Aguilar.