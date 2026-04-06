Qué pasó en Tucumán con la pareja que murió en las inundaciones
Mariano Robles y Solana Albornoz volvían de un casamiento en la zona de Tafí Viejo cuando quedaron atrapados en su auto en medio del fuerte temporal que azotó la provincia; la alerta de sus familiares y cómo fue el hallazgo
El fuerte temporal que azotó la provincia de Tucumán, dejó al menos tres muertos: una pareja y un niño. Las víctimas, identificadas como Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32), quedaron atrapadas en su vehículo mientras regresaban de un casamiento en la zona de Tafí Viejo.
Según informaron sus familiares, el último contacto que mantuvieron con ellos fue a las 21 y momentos más tarde, el vehículo, identificado como un Nissan Versa blanco, fue encontrado por las autoridades locales en un canal de desagüe. La mitad del auto se encontraba sumergido en agua, cubierto de ramas y, en el interior, la pareja sin vida.
Quiénes eran Mariano Robles y Solana Albornoz
Oriundos de Tucumán, ambos trabajaban en la municipalidad de la provincia. Robles trabajaba en la Caja Popular de Ahorros, mientras que Albornoz se desempeñaba en la Casa de Gobierno de Tucumán.
Tenían dos hijos, que los esperaban en su hogar: uno de nueve meses y otro, de cinco años, según consignó el diario La Gaceta.
Cronología del incidente
Según difundió el medio local, los familiares, quienes habían perdido comunicación con la pareja el sábado por la noche, reportaron a las autoridades la desaparición. “Estaban en el auto esperando a que baje el agua”, sostuvo la familia de las víctimas.
Tras el aviso de la familia, se inició el protocolo de búsqueda y rescate de personas, con la intervención de una agrupación del Grupo Especial de Rescate (G.E.R.), que depende de C.E.R.O.
En diálogo con LN+, el jefe de bomberos de Tafí Viejo, Ángel Aguilar, relató que alrededor de las 13 del domingo recibieron un llamado alertando sobre un vehículo que se encontraba en una canaleta del barrio Nueva Italia, a tan solo metros de la ruta 9, cubierto de barro y ramas.
Dentro del automóvil, la pareja se encontraba sin vida. “Hubo que sacar a los cuerpos tras desprender el techo del vehículo, porque quedó incrustado debajo de un puente”, detalló Aguilar.
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