Qué personas deberían vacunarse ante el avance de la súper gripe H3N2

Ante el avance internacional de la “súper gripe” H3N2, el cardiólogo Jorge Tartaglione pidió no subestimar el cuadro y a reforzar las medidas de prevención. En una entrevista en LN+, el médico enfatizó: “No hay que minimizarlo”, y explicó que su alta capacidad de contagio puede generar un fuerte impacto en el sistema sanitario.

Tartaglione señaló que se trata de una mutación de la influenza A que “se hizo muchísimo más contagiosa”, lo que eleva el número de consultas e internaciones cuando comienza a circular. En ese contexto, advirtió que el virus podría llegar a la Argentina antes de lo habitual, incluso a fines del verano o comienzos del otoño, por lo que la planificación sanitaria y la vacunación adquieren un rol central.

Gripe H3N2: la variante K, muy cerca de la Argentina

Quiénes deberían vacunarse

El especialista detalló que la vacunación es especialmente importante para los grupos de mayor riesgo, aun cuando la cepa que circulará localmente no coincide plenamente con la vacuna actual, cuya actualización llegará más adelante.

Entre quienes deberían priorizar la inmunización, mencionó:

Personas mayores de 65 años

Niños pequeños

Pacientes con enfermedades crónicas , como cardíacos, hipertensos o diabéticos

, como cardíacos, hipertensos o diabéticos Personas con sistemas inmunológicos comprometidos

En estos casos, según precisó, la gripe puede provocar complicaciones más severas y acelerar cuadros preexistentes.

Viajes y circulación viral

Tartaglione también hizo foco en quienes planean viajar a países donde ya se registra la circulación del virus. “Si vas a viajar a Brasil, Bolivia o México, vacunate si no tenés el plan de vacunación”, recomendó.

A pesar de que aclaró que la vacuna específica para la cepa que se espera en la Argentina recién estaría disponible en febrero, sostuvo que contar con el esquema al día sigue siendo una herramienta clave para reducir cuadros graves.

Síntomas y prevención

La sintomatología de la H3N2 no difiere de la gripe tradicional, según detalló el cardiólogo:

Fiebre

Tos

Dolor de garganta

Cansancio general

Por último, recordó que la prevención cotidiana sigue siendo fundamental: lavado frecuente de manos, higiene de superficies y celulares y vacunación cuando esté indicada.