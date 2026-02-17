Qué se sabe de la joven que se metió a bucear en Puerto Madryn y desapareció

Sofía Devries, la joven de 23 años desaparecida desde el pasado lunes mientras realizaba buceo deportivo en Puerto Madryn, Chubut, continúa siendo buscada intensamente.

El incidente ocurrió en el área de Punta Cuevas a la altura del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”. Devries participaba de una travesía marítima junto a su novio, Leo, cuando, por motivos que todavía se investigan, no regresó a la superficie tras la inmersión.

Entonces se emitió una alerta inmediata a la Prefectura Naval, lo que derivó en un operativo de rastrillaje. Las tareas de búsqueda, que tuvieron que ser suspendidas durante la noche del lunes debido a la baja visibilidad en la zona, se retomaron en las primeras horas de este martes con un despliegue reforzado.

Sofía Devries, la joven desaparecida en Puerto Madryn.

En el operativo participan un nadador de rescate, un guardacostas con personal especializado y buzos pertenecientes a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la PNA en Puerto Madryn. A los esfuerzos de la Prefectura se sumó el apoyo de la Armada Argentina, que puso a disposición un avión P-3C Orion.

El jefe de salvamento y buceo de la PNA, Adrián Wagener, contó en diálogo con LN+ que, debido a la complejidad del caso, se decidió reforzar el operativo local con el envío de tres efectivos adicionales por vía aérea y un camión con otros cuatro buzos especializados.

Asimismo, señaló que la Justicia baraja diversas hipótesis sobre la desaparición de la joven de 23 años, aunque aclaró que solo los peritajes darán certezas. “Podría haber tenido una crisis o un ataque de pánico. Su pareja de buceo llegó a la superficie e informó a los instructores, quienes intentaron hacer maniobras de búsqueda sin poder encontrarla”, contó.

Otro factor clave en la investigación es la autonomía de los equipos utilizados. Según explicó el jefe de salvamento, el tiempo de permanencia bajo el agua es limitado y depende directamente de la profundidad, la capacidad pulmonar y el estado físico del buzo. “Con un botellón, para hacer entre 20 y 26 metros de profundidad, la persona tiene 25 minutos de autonomía de buceo”.

Un dato que cobró relevancia en las últimas horas es la situación de la empresa organizadora de la actividad. Según consignaron medios locales de Chubut, Sofía y su pareja formaban parte de un grupo que salió al mar en una embarcación de la empresa bonaerense Freediving Patagonia, que no integraría la Asociación de Buceo de Puerto Madryn, entidad que mantiene normas y protocolos de seguridad rigurosos para las actividades subacuáticas en la zona.

Mientras el operativo continúa, el entorno de la joven aguarda novedades sobre su paradero. El novio, Leo, expresó en un mensaje en su cuenta de Instagram:

“Mi amor, te estamos esperando. La escuela de buceo aún sigue buscando y fueron super amigos conmigo, no me dejaron solo en ningún momento. Te amo para toda la vida, tengo la esperanza de volverte a encontrar”.