El responsable de la búsqueda de la joven desaparecida en Puerto Madryn dijo que “la posibilidad de encontrarla con vida es nula”

El jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina afirmó que es “nula” la posibildiad de hallar con vida a Sofía Devries, la joven de 23 años desaparecida desde el lunes mientras realizaba buceo deportivo en Puerto Madryn, Chubut.

“Posibilidades de encontrarla con vida, no. A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad a la que estaba, la posibilidad de encontrarla con vida es nula”, declaró Adrián Wagner en diálogo con Radio Mitre.

Asimismo, explicó que el operativo ya superó las 24 horas, lo que reduce las posibilidades de un hallazgo favorable. También aclaró que el sector donde desaparición la joven cuenta con autorización de la Prefectura Naval y mantiene buena visibilidad, con profundidades que oscilan entre los 20 y 26 metros.

Horas antes, en diálogo con LN+, Wagener había señalado que se barajan diversas hipótesis sobre lo que le pudo haber sucedido a la joven, aunque aclaró que solo los peritajes darán certezas. “Podría haber tenido una crisis o un ataque de pánico”.

Desaparición

El incidente ocurrió en el área de Punta Cuevas a la altura del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”. Devries participaba de una travesía marítima junto a su novio, Leo, cuando, por motivos que todavía se investigan, no regresó a la superficie tras la inmersión.

Entonces se emitió una alerta inmediata a la Prefectura Naval, lo que derivó en un operativo de rastrillaje. Las tareas de búsqueda, que tuvieron que ser suspendidas durante la noche del lunes debido a la baja visibilidad en la zona, se retomaron en las primeras horas de este martes con un despliegue reforzado.

En el operativo participan un nadador de rescate, un guardacostas con personal especializado y buzos pertenecientes a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la PNA en Puerto Madryn. A los esfuerzos de la Prefectura se sumó el apoyo de la Armada Argentina, que puso a disposición un avión P-3C Orion.