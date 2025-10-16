Qué se sabe del escándalo del estudiante que se disfrazó de “mujer violada” durante su viaje de egresados en Bariloche

La actitud de los alumnos de un colegio secundario de Córdoba generó un amplio repudio durante su viaje de egresados en Bariloche. El hecho involucra a un estudiante que se disfrazó de “mujer violada” en una fiesta, una acción que se documentó en un video y se viralizó en las redes sociales. La difusión de las imágenes desató una serie de comunicados y cruces entre los propios compañeros de la promoción.

Cómo fue el disfraz de “mujer violada” de un alumno en su viaje de egresados

El protagonista del episodio es un alumno del Instituto Provincial de Educación Técnica (IPET) N.º 267, de la localidad de Bell Ville. El suceso ocurrió en el contexto de una fiesta de disfraces, una actividad habitual en los viajes de egresados que se realizan en la ciudad de Bariloche.

Las imágenes, publicadas por los propios compañeros en la cuenta de Instagram de la promoción, muestran al adolescente con un vestido estampado y desgarrado. Su cuerpo exhibe manchas rojas que simulan sangre y en su espalda lleva escrita la palabra “violada”.

"Esto no es una ‘cosa de adolescentes’, la mayor parte de nosotros somos mayores de edad", expresaron los compañeros

Como respuesta, algunos estudiantes de la división a la que pertenece el joven emitieron un comunicado. En el texto aseguraron que son “conscientes de la gravedad de lo sucedido” y aclararon que el episodio “no representa los valores enseñados en la institución”. También agregaron que es un “tema delicado” y que entienden que no deben fomentarlo.

Esta primera disculpa no fue suficiente para otros compañeros. Jóvenes de otra división del mismo colegio publicaron un segundo comunicado para marcar su distancia y expresar su rechazo. “Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes”, indicaron.

El texto cuestiona directamente la actitud del primer grupo. “Esto no es una ‘cosa de adolescentes’, la mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos”, manifestaron.

El episodio ocurrió durante un viaje de egresados a Bariloche Archivo

Este segundo grupo consideró que el comunicado original “deslinda responsabilidad” y lo calificó de “insuficiente”. Además, expusieron las consecuencias que el hecho trajo para todos los alumnos del último año, incluidos aquellos que no participaron en el viaje. “Somos ahora presos de ataques por redes sociales y muchos no fuimos parte de eso. La promo 25 no es un grupo de estudiantes irresponsables que dejaron nuevamente a nuestra escuela expuesta”, concluyeron en su escrito.

Un antecedente reciente: cánticos antisemitas en otro viaje

Este tipo de controversias en viajes estudiantiles no es un hecho aislado. Un mes antes, en septiembre, estudiantes del último año de la escuela Humanos, de la localidad de Canning, protagonizaron otro episodio repudiable. Durante su viaje de egresados, que compartieron con alumnos del colegio ORT, un grupo entonó cánticos antisemitas.

Los cantos antisemitas de egresados contra alumnos de la ORT

Las imágenes de ese suceso también se viralizaron. En ellas aparece no solo el grupo de jóvenes, sino también el coordinador de Baxtter, la empresa organizadora del viaje, y un padre que asistió como adulto responsable.

A raíz del posteo, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal por actos discriminatorios contra la comunidad judía, en el marco de la ley 23.592. En su presentación judicial, el letrado solicitó “medidas urgentes de preservación de la evidencia digital, producción de prueba pericial informática y la citación” de las personas que la investigación identifique.

El caso tuvo una fuerte repercusión institucional. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) intervino en el asunto y el propio Gobierno nacional denunció a la agencia de viajes involucrada en la organización del viaje.

