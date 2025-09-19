Qué se sabe del puma suelto en un country de Pilar

La presencia de un puma en el country Los Jazmines, ubicado en Pilar del Este, mantiene en alerta a sus residentes. El animal fue detectado por las cámaras de seguridad del predio, lo que provocó la implementación de medidas de precaución y una intensa búsqueda.

¿Dónde fue visto el puma por última vez?

El último avistamiento confirmado del puma ocurrió el miércoles 17 de septiembre por la noche. Según el testimonio de una vecina, el animal se encontraba en la copa de un pino, un árbol común en la zona, y la presencia del felino impidió que la vecina pudiera registrar el momento.

Medidas de seguridad implementadas

La administración del country Los Jazmines implementó varias restricciones a raíz de la presencia del puma. Entre ellas, se prohibió la realización de trabajos de jardinería, el paseo de mascotas y la circulación en las calles internas. En el caso del personal doméstico, se dispuso que los residentes deben recogerlos y llevarlos en vehículo hasta la entrada del barrio privado.

Testimonios de los vecinos sobre la presencia del puma

La presencia del puma generó preocupación entre los residentes, quienes expresaron su inquietud ante las cámaras de LN+. El temor se intensificó tras la difusión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, donde se observa al animal moviéndose por el perímetro del country. Al mismo tiempo, algunos vecinos tomaron la situación con humor, con comentarios sobre la imposibilidad de realizar actividades cotidianas como regar las plantas.

El descubrimiento del puma en Los Jazmines

El martes por la madrugada, las cámaras de seguridad del country Los Jazmines registraron la presencia de un puma merodeando el perímetro. El hallazgo desató el temor entre las más de 1400 familias que residen en el barrio privado.

La búsqueda del puma se mantiene activa. Además de los puestos de vigilancia, se utilizan cámaras térmicas y drones para rastrear al animal.

¿Dónde queda el barrio privado Los Jazmines donde se vio el puma?

Los Jazmines se ubica a ocho kilómetros de la autopista Panamericana, en un entorno agreste y rural. Esta característica favorece la aparición de especies como el puma.

Asistencia municipal y líneas de contacto

El Municipio ofrece la línea 103 de Defensa Civil para que los vecinos puedan brindar información que contribuya a la localización del puma.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.