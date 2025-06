QueEntiendanLoQueLean: relanzan la campaña nacional de alfabetización

A un año del lanzamiento del Plan de Alfabetización del Gobierno, la política central de la gestión en el área educativa, la organización Argentinos por la Educación vuelve a impulsar por tercer año consecutivo la Campaña Nacional por la Alfabetización porque uno de cada dos chicos de tercer grado no entiende lo que lee y uno de cada cinco estudiantes de sectores vulnerables no sabe leer. Así lo volvieron a confirmar las pruebas Aprender Alfabetización.

Piden al gobierno nacional y a los provinciales que continúen priorizando la alfabetización inicial y monitoreando los resultados. “Es urgente consolidar una política de evaluación nacional que se sostenga en el tiempo, con pruebas censales y anuales”, señalan. Se trata de la ONG que ante este panorama alarmante lanzó la campaña antes de las últimas elecciones presidenciales para que todos los candidatos se comprometieran a impulsar una política nacional de alfabetización que incluya brindar apoyo técnico a las provincias e implementar pruebas que evalúen la comprensión lectora. A su vez, también invitaron a firmar a las provincias para que la alfabetización fuera una prioridad, al día de hoy no se sumaron Formosa, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Buenos Aires y La Pampa.

El Gobierno decidió volver a implementar en tercer grado las Pruebas Aprender, el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes en lengua y matemática de los chicos argentinos, para medir la comprensión lectora. Pero ayer confirmó que se tomarán cada dos años, por lo que volverán a aplicarse en 2026.

“Se está haciendo un trabajo de monitoreo del plan nacional y los planes jurisdiccionales y al mismo tiempo es importante decir que casi todas las jurisdicciones, 23 de 24, si no me equivoco, tienen también sus propias evaluaciones jurisdiccionales vinculadas con alfabetización. Información no nos va a faltar para entender cómo se está avanzando. En alfabetización es con diferentes formas”, afirmó María Cortalezzi, subsecretaria de Información y Evaluación Educativa.

Pese a que la alfabetización es una de las banderas y la distribución de materiales educativos forma parte de los objetivos del plan nacional, el año pasado suspendieron la compra nacional de libros escolares y este año esperan entregarlos a mediados de junio. “Se están distribuyendo desde mediados de mayo. Teóricamente terminaríamos en un mes de distribución. Mediados de junio”, afirmó Cortalezzi.

Las evaluaciones de alfabetización están compuestas por una prueba cognitiva de lectura y cuestionarios de contexto para estudiantes, docentes y directivos. De allí se desprende que hay un grupo que casi no tiene contacto con los libros fuera del colegio: una tercera parte de los estudiantes de tercer grado no lee en su tiempo libre y tampoco recibe lectura familiar.

“Para que esta campaña de alfabetización sea exitosa es un insumo importantísimo que los libros que se entregan gratuitamente a los alumnos de las escuelas públicas argentinas a través de la Secretaría de Educación Nacional se realice en forma y sin dilación alguna. Son materiales fundamentales para que los docentes apoyen su enseñanza de manera más eficaz”, remarcó a LA NACION Gustavo Zorzoli, ex-rector del Colegio Nacional de Buenos Aires.

Con #QueEntiendanLoQueLean, Argentinos por la Educación volvió a impulsar su campaña para que se hable de educación y la responsabilidad que le compete a los distintos sectores de la sociedad. Buscan que más de 200 artistas, periodistas y deportistas respalden la campaña de alfabetización, y suban a redes sociales una foto suya con la remera de la iniciativa para visibilizar la crítica situación.

Las últimas pruebas mostraron que el 11,6% de los chicos de tercer grado no logra leer un texto simple, incluso después de haber estado al menos tres años en la escuela. Es decir que en los establecimientos argentinos uno de cada diez chicos no sabe leer.

“Estamos relanzando la campaña nacional por la alfabetización impulsada desde la sociedad civil porque los datos de lectura siguen siendo preocupantes. Las provincias están implementando planes de alfabetización que presentaron a inicios del 2024. Y desde Argentinos por la Educación estamos monitoreando los avances. Lo que vemos a grandes rasgos es que la mitad de las provincias empezó a implementar acciones específicas en formación docente en alfabetización, aunque pocas con propuestas robustas o de amplio alcance. También la mitad entregó materiales pedagógicos y unas 18 provincias realizaron evaluaciones jurisdiccionales aunque solo 10 fueron censales lo que permite hacer un seguimiento personalizado”, describió Federico del Carpio, coordinador de Políticas Educativas de Argentinos por la Educación.

Y cerró: “Lo importante también entender es que para lograr una mejora real y sostenida es necesario que todos los engranajes se activen al mismo tiempo. No alcanza con realizar una sola acción aunque esté bien hecha. Se necesita desde el compromiso firme de los máximos líderes políticos hasta la continuidad de las políticas más allá de ciclos electorales. Y por supuesto, pasando por la formación docente específica, la distribución de libros, las evaluaciones periódicas. Todo tiene que alinearse para revertir esta deuda que tenemos con la alfabetización. Es importante que se continúe evaluando a nivel nacional en tercer grado para continuar conociendo el estado de la lectura de nuestros chicos”.