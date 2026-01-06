Quién es el nuevo titular de la ANMAT y por qué echaron a la anterior

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó este martes la llegada del médico Luis Fontana a la dirección de la Anmat. La decisión gubernamental pone fin a la etapa de Agustina Bisio frente al organismo regulador de fármacos y alimentos. El relevo institucional surge en el contexto de una investigación penal por la distribución de sustancias medicinales contaminadas durante el año pasado.

Quién es el nuevo titular de la ANMAT y por qué echaron al anterior

La designación de Luis Fontana como titular de la Anmat responde a una estrategia de renovación impulsada por el ministro Mario Lugones. El Poder Ejecutivo buscó un perfil con experiencia en la gestión de sistemas complejos para sustituir a Agustina Bisio.

Luis Fontana ejerció como director general de la empresa OSDE entre el año 2018 y febrero del ciclo pasado Santiago Filipuzzi - LA NACION

La salida de la funcionaria ocurrió tras el escándalo por el desvío de calidad de un lote de fentanilo. Aquel suceso provocó el fallecimiento de más de cien personas y dejó al descubierto fallas críticas en la fiscalización estatal. La justicia federal investiga la responsabilidad de la conducción saliente en la circulación de ampollas adulteradas.

Bisio afronta cuestionamientos por omitir información sobre reuniones con empresarios del sector farmacéutico. Según consta en el expediente, la exdirectora participó en encuentros privados que no figuraron en los registros oficiales de la entidad.

Estas irregularidades administrativas aceleraron su remoción, la cual se concretó luego de meses de espera por los resultados de las pesquisas internas. El Gobierno nacional pretende que la nueva gestión recupere la transparencia y la agilidad en la aprobación de productos médicos.

Fentanilo mortal: la opinion de Jorge Tartaglione en LN+

Cómo es la trayectoria profesional y formación técnica del nuevo administrador

El flamante administrador de la agencia regulatoria posee una extensa trayectoria en la medicina oncológica y la dirección de empresas de salud. Fontana egresó de la Universidad de Buenos Aires y cumplió funciones como jefe de residentes en el Instituto de Oncología Ángel Roffo.

Incorporó también conocimientos sobre sistemas de información y dirección estratégica en la Universidad Argentina de la Empresa. Su carrera en el ámbito privado destaca por una permanencia de casi dos décadas en la estructura jerárquica de OSDE.

La comisión especial de la Cámara de Diputados detectó debilidades críticas en la trazabilidad de los insumos médicos durante la gestión anterior

Allí se desempeñó el cargo de director médico hasta el año 2018. Aquel año asumió la dirección general de la compañía y ejerció esa responsabilidad hasta febrero del ciclo anterior. Desde su salida de OSDE el profesional se dedicó a brindar servicios de consultoría y lideró diversos proyectos personales.

El Ministerio de Salud valoró su capacidad para implementar procesos de modernización basados en datos y estandarización de tareas. Su perfil técnico apunta a optimizar el uso de recursos y fortalecer la trazabilidad de los insumos médicos en todo el país.

La investigación judicial sobre el fentanilo y la salida de Agustina Bisio

La gestión de Agustina Bisio terminó marcada por el estrago sanitario que generó la venta de anestésicos contaminados hace ocho meses. La exfuncionaria presentó una declaración espontánea ante la Justicia en septiembre pasado para intentar explicar su accionar.

Fantino le pidió la renuncia al ministro de Salud por las muertes por el fentanilo contaminado

En ese testimonio admitió la existencia de una reunión informal ocurrida en enero con directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Ambas firmas tenían la responsabilidad de elaborar y distribuir el producto vinculado a las muertes.

Aquel encuentro secreto también contó con la presencia de Gabriela Mantecón Fumadó. Ella ocupaba la dirección del Instituto Nacional de Medicamentos hasta que el Gobierno ordenó su desplazamiento en el mes de agosto. La falta de reporte sobre estos contactos con los laboratorios investigados complicó la situación procesal de la cúpula de la Anmat.

Las autoridades sanitarias actuales explicaron que el relevo de Bisio se demoró a la espera de evidencias concretas sobre las responsabilidades administrativas. La causa penal continúa su curso para determinar si existió negligencia o complicidad en el control del lote defectuoso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Fabiola Czubaj.