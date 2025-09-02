Quién es Juan Cruz Zanaboni, el buzo argentino que sufrió un accidente en Bahamas

Juan Cruz Zanaboni sufrió un desvanecimiento mientras se capacitaba en apnea en Bahamas el sábado pasado. Fue encontrado inconsciente, se le practicó RCP y permanece internado en estado crítico en un hospital de Freeport. Su familia, con el objetivo de salvar su vida, inició una colecta para costear su traslado a Miami.

¿Quién es Juan Cruz Zanaboni?

Juan Cruz Zanaboni, de 36 años, es un instructor argentino de buceo oriundo de Temperley y con formación en Puerto Madryn, Chubut. El sábado pasado, mientras realizaba una capacitación en apnea en Bahamas, una práctica que implica contener la respiración voluntariamente mientras se desciende bajo el agua, sufrió un desvanecimiento. Actualmente, el instructor se encuentra internado en un hospital de Freeport, Bahamas, en estado crítico.

Juan Cruz Zanaboni es un buzo oriundo de Temperley y formado en Puerto Madryn Instagram

Según relató Cecilia Bacella, pareja de Zanaboni, el buzo fue hallado inconsciente y con las pulsaciones bajas. Se le practicó reanimación cardiopulmonar (RCP) y fue trasladado de urgencia a un hospital de Freeport, donde se determinó que tenía los pulmones con agua y su estado era crítico. Aún se investigan las causas del desvanecimiento.

El estado de salud actual de Juan Cruz Zanaboni

Zanaboni permanece intubado en el hospital de Freeport, con un estado de salud crítico. El paciente requiere ser conectado a un equipo ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea). Este equipo funciona como un corazón y pulmones artificiales, brindando soporte vital temporal.

El hospital en Bahamas donde se encuentra Zanaboni no cuenta con los recursos necesarios para su atención. Para garantizar su recuperación, es imprescindible trasladarlo a un centro especializado en Miami. Allí podrá recibir el tratamiento adecuado y, una vez estabilizado, regresar a Argentina.

El costo total del operativo, que incluye el traslado sanitario especializado, la internación y los tratamientos, se estima en US$300.000, lo que equivale a más de 400 millones de pesos argentinos.

Cómo ayudar a Juan Cruz Zanaboni

Ante el costo para del tratamiento, la familia de Juan Cruz Zanaboni inició una colecta solidaria para recaudar los fondos necesarios. Cecilia Bacella, pareja del buzo, compartió un mensaje: “No podemos hacerlo solos. Por favor, ayúdanos donando y compartiendo esta campaña. Cada aporte nos acerca a salvarle la vida a Juan. Sabemos que lo vamos a lograr”.

La familia habilitó cuentas bancarias en pesos, dólares y billeteras virtuales para recibir donaciones:

Cuenta en pesos:

ALIAS: Ximenita1981

CBU: 0170199540000031687847

TITULAR: María Ximena Zanaboni

BANCO FRANCÉS

Cuenta en dólares:

ALIAS: GOLFO.FABULA.REVES

CBU: 0070090031004007869729

TITULAR: Juliet Zanaboni

BANCO GALICIA

Billetera virtual en dólares:

Nombre del beneficiario: Juan Cruz Zanaboni

Banco: Lead Bank

Número de cuenta: 219795569917

Número de ruta: 101019644

Tipo de cuenta: Corriente

Dirección del beneficiario: Oliden 463, Lomas de Zamora, Buenos Aires, B1832, Argentina

Dirección del banco: 1801 Main St., Kansas City, Missouri 64108, Estados Unidos

Billetera virtual en euros:

Beneficiaria: Cecilia Lujan Bacella

IBAN: LT80 3250 0515 2207 8928

Código BIC/SWIFT: REVOLT21

Nombre y dirección del banco: Revolut Bank UAB, Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilna, Lituania

