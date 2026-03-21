Quién es la diputada franco-argentina que desafía a Macron, enfrenta a Le Pen y reavivó el debate por el crimen de un exPuma

Alma Dufour nació en 1990 en Auch, en la región de Occitania. Es hija de una madre francesa ama de casa y de un padre argentino oriundo de La Pampa y funcionario de la corte nacional francesa del derecho de asilo.

Cursó la carrera de derecho en la Sorbona y, en 2011, antes de terminar sus estudios se instaló durante un año en la Argentina, poco después del fallecimiento de su abuela, para conocer mejor el país de sus raíces. Vivió en Buenos Aires, donde con el tiempo San Telmo se transformó en su barrio preferido. Hace seis años que no vuelve a la Argentina y, cuando se le pregunta si le gustaría regresar, responde con emoción: “Lo extraño y me gustaría mucho volver”.

Fue militante ecologista y se desempeñó como portavoz de Amis de la Terre (Amigos de la Tierra). En ese rol logró frenar la implantación de cinco depósitos logísticos gigantes de Amazon en territorio francés antes de presentarse como candidata en 2022 por la cuarta circunscripción del departamento de Seine-Maritime, en Normandía.

Alma Dufour en la Asamblea Nacional en París el 9 de diciembre de 2025 NurPhoto - NurPhoto

Más allá de la agenda ambiental, también defiende los derechos humanos y pone el foco en los crímenes de odio, el racismo y la violencia de la extrema derecha. En ese marco, el miércoles 18 de febrero, en el canal BFMTV, volvió a instalar en la agenda política y social francesa el nombre del exPuma Federico Martín Aramburú. El exjugador vistió las camisetas de Biarritz Olympique y USA Perpignan e integró la selección argentina. Tenía 42 años y era padre de tres hijos cuando fue asesinado en París en marzo de 2022.

Había viajado a la capital francesa para presenciar el partido entre Francia e Inglaterra del Torneo Seis Naciones, junto a su amigo y también rugbier Shaun Hegarty. La noche fatal ocurrió el 19 de marzo, tras un altercado en el bar Mabillon, en el VI distrito, con Loïk Le Priol y Romain Bouvier, dos hombres vinculados al Grupo Unión Defensa (GUD) agrupación de extrema derecha, ambos deportistas abandonaron el lugar a pie. Sin embargo, fueron perseguidos por los militantes, uno de ellos a bordo de un Jeep. Dispararon 10 veces antes de huir. Aramburú murió en el lugar a causa de las heridas.

“Podría haber citado otros nombres, pero fue el primero que me vino a la mente. Es cierto que, después de haber hablado del tema con mi padre argentino, me llamó la atención el caso de Federico, que también era argentino” sostuvo Dufour a LA NACION.

Y añadió: “Me parecía sorprendente que se hablara tan poco de él, como si el caso hubiera pasado casi desapercibido, cuando ocurrió en pleno París, a dos kilómetros de la Asamblea [parlamento]. Fue un asesinato a sangre fría en un bar, después de que él se interpusiera para proteger a otras personas de agresiones racistas”.

El juicio por el caso se desarrollará entre el 7 y el 25 de septiembre próximo. El juez de instrucción no calificó el crimen como de motivación política. “Eso es precisamente lo que interpela en Francia. Tenemos un verdadero problema con la calificación jurídica de los hechos cuando se trata de la extrema derecha. No sé qué ocurre cuando se trata de la ultraizquierda, porque, salvo la muerte de Quentin que fue claramente un asesinato, la ultraizquierda no ha matado en nuestro país desde hace décadas”, planteó.

Federico integró la selección argentina que obtuvo el tercer puesto en el Mundial de 2007, la mejor actuación histórica del equipo archivo afp - AFP

El día anterior a su aparición en el canal francés de información en la Asamblea Nacional, se realizó un minuto de silencio por la muerte de Quentin Deranque, de 23 años, militante identitario y monárquico. En pleno plató, Dufour preguntó: “¿Por qué hay personas víctimas de crímenes racistas y políticos que no tuvieron derecho a ese minuto de silencio?“.

Deranque murió el jueves 12 de febrero de 2026 tras un enfrentamiento con integrantes de la extrema izquierda. Ese día militantes del grupo de extrema derecha Némesis se reunieron frente a Sciences Po Lyon para protestar contra la visita de la eurodiputada de La Francia Insumisa, Rima Hassan. Deranque integraba el dispositivo de seguridad del colectivo.

Tras desplegar una bandera, se produjo un primer enfrentamiento con miembros del movimiento de ultraizquierda Joven Guardia (Jeune Garde). Los disturbios se desplazaron luego unos 100 metros, al otro lado de las vías del tren, a la salida de un túnel, donde la situación derivó en una pelea generalizada. Fue allí donde Deranque recibió los golpes mortales.

“LFI votó a favor del minuto de silencio porque ya estábamos siendo acusados de la muerte de Quentin y tampoco queríamos parecer insensibles. Era imposible ser los únicos en rechazarlo. Sin embargo, nosotros y muchas personas en Francia, especialmente jóvenes, una vez pasada la emoción, cuestionan el minuto de silencio”, explicó Dufour a LA NACION.

Y agregó: “No es que la muerte de ese joven no sea grave, es gravísimo pero los minutos de silencio en la Asamblea Nacional no se realizan por cada fallecimiento en el país. Generalmente se reservan para destacar un servicio a la nación o una injusticia política muy grave. La presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet durante tres años nos acusó de antisemitismo por nuestra postura sobre Gaza. Sin embargo, no dudó ni un segundo en realizar un minuto de silencio por alguien que pertenecía al grupo Acción Francesa, un movimiento extremista y antisemita que participó en un desfile neonazi”.

En ese marco, citó un estudio realizado por Isabelle Sommier, profesora de Sociología Política, titulado Violencias políticas en Francia de 1986 a 2016. En la investigación se registraron 53 víctimas por motivos ideológicos en ese período, de las cuales 48 fueron atribuidas a la extrema derecha.

En el 67,2% de los casos el móvil fue alterofóbico, es decir, dirigido contra el “otro”, mientras que en un 30,8% respondió a una lógica de venganza contra militantes de izquierda o antirracistas.

Al comparar los métodos de acción de los distintos sectores, la diputada franco-argentina señaló: “ La ultraizquierda ha llevado a cabo acciones muy visibles durante manifestaciones. Por ejemplo: actos de vandalismo bastante espectaculares, que han sido ampliamente difundidos por los medios. En cambio, las acciones de la ultraderecha suelen ocurrir de noche, son ‘cacerías’ racistas, suceden en secreto, hay pocas imágenes y poca cobertura”.

Y añadió: “Cuando las víctimas son personas latinas, árabes o negras, se difunden poco las imágenes de esas agresiones. Existe realmente dos pesos, dos medidas en Francia”.

El padre de Dufour es argentino oriundo de La Pampa Thierry Monasse - Getty Images Europe

En ese contexto, Dufour apuntó también contra el sistema mediático francés. “Hoy hay mucha desinformación. Se trata de una estrategia consciente. Cuando uno observa el panorama mediático, nueve multimillonarios poseen casi todos los canales privados de televisión en Francia. Uno de esos multimillonarios es de extrema derecha el señor Vincent Bolloré, que tiene canales como CNews, C8 y Canal+. Además, los medios públicos han sido fuertemente alineados por el sector macronista, como es el caso de France Info, donde hay cambios bastante notorios en el enfoque de muchos temas, como por ejemplo Gaza o la extrema derecha”, explicó.

Desde el plano político, Dufour cuestionó directamente al presidente francés Emmanuel Macron. “Hoy tenemos un presidente que hace crecer al RN, el partido de Marine Le Pen. Fue elegido dos veces como barrera contra el RN: en 2017 y aún más claramente en 2022, cuando la situación fue más tensa. Se supo, y ningún canal lo mencionó, que durante la disolución de la Asamblea y la convocatoria a elecciones legislativas en 2024, Macron llamó a varios diputados macronistas para que no se retiraran en caso de triangulares, es decir, cuando había tres candidatos, lo que podía dividir el voto de la izquierda y favorecer al RN”, contó.

Para Dufour existe una verdadera estrategia al más alto nivel del Estado para banalizar a la extrema derecha, presentarla como algo no violento y aceptable, y al mismo tiempo estigmatizar a La Francia Insumisa como si no fuera republicana. “Eso es una de las razones por que muchos franceses se encuentran en una verdadera ignorancia respecto de la amenaza real que representa la extrema derecha en nuestro país”, explicó.

En la víspera de las elecciones municipales en Francia, cuyo segundo turno serán mañana, consideró que la muerte del joven Deranque no necesariamente beneficiará a la extrema derecha. “Es interesante, porque es lo que se podría haber pensado pero justamente debido al minuto de silencio, ocurrió lo contrario. Los simpatizantes de izquierda, en un sentido muy amplio, no hablo solo de los votantes de LFI, tuvieron una especie de despertar y se dijeron: ‘Un momento, ¿esto es en lo que se está convirtiendo nuestro país? ¿Hacemos minutos de silencio por personas que participaron en desfiles neonazis?’, afirmó.

En las últimas semanas se generó una forma de apoyo que se ha manifestado con fuerza, tanto por parte de figuras políticas como en la calle. “Yo suelo ser reconocida en la calle, pero ayer varios conductores me tocaron bocina y me decían: ‘Estamos con ustedes’. Parece que esto ha reforzado la solidaridad y ha unificado un campo en torno a LFI como un dique de contención”, sostuvo.

En la misma línea, señaló que hay datos que lo demuestran: “La semana pasada tuvimos 2500 nuevas adhesiones espontáneas al partido, lo cual es mucho. Otro ejemplo: en una encuesta realizada en Toulouse, nuestro candidato pasó del 19% al 23% para las próximas elecciones. Veremos cómo evoluciona todo, pero tenemos la impresión de que esto ha fortalecido y politizado al campo de la izquierda en un sentido amplio. Y para nosotros es una buena noticia, porque es importante que los simpatizantes de izquierda y quienes tienen valores progresistas tomen conciencia del giro que está viviendo nuestro país”.

Por último, al ser consultada sobre la Argentina, el país natal de su padre, y sobre las últimas elecciones presidenciales, habló con cautela. “Me expreso muy poco sobre la Argentina en términos políticos, porque es algo que me toca de cerca y me duele. Milei fue elegido democráticamente, nos guste o no, y por eso, aunque conozco bien el país, me siento de algún modo menos legitimada para opinar. Soy muy sensible a lo que sucede allí y efectivamente quiero proteger Francia de algo parecido”.

Y concluyó: “Espero que la Argentina tenga pronto otro destino, aunque eso es un sentimiento personal. Como diputada no tengo nada que decir sobre la decisión electoral de los argentinos, pero sí sé que no quiero que los franceses hagan lo mismo”.