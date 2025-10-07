Quiénes son los ganadores del Premio Nobel de Física 2025

El británico John Clarke, el francés Michel H. Devoret y el estadounidense John M. Martinis ganaron este martes el Premio Nobel de Física por sus investigaciones en el campo de la mecánica cuántica. El trío fue galardonado “por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico”, señaló el jurado al hacer el anuncio.

Clarke, nacido en 1942 en Cambridge, Reino Unido, es doctor por la Universidad de Cambridge y actualmente se desempeña como profesor de la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos.

Devoret, de 72 años, es francés, doctor por la Universidad Paris-Sud, docente de la Universidad de Yale, Connecticut, y de la Universidad de California.

En tanto Martinis, nacido en 1958, tiene un doctorado por la Universidad de California y es profesor en la Universidad de California, Santa Bárbara, EE.UU.

“Estoy completamente atónito, nunca se me ocurrió que sería la base de un Premio Nobel”, dijo Clarke, sorprendido, a los periodistas mientras hablaba por teléfono luego de ser informado de su galardón. Tras ello halagó a sus compañeros al añadir que “sus contribuciones son simplemente abrumadoras”.

“Nuestro descubrimiento, de alguna manera, es la base de la computación cuántica”, agregó. “Una de las razones subyacentes por las que los teléfonos celulares funcionan es por todo este trabajo”, sumó.

Entre 1984 y 1985, Clarke, Devoret y Martinis realizaron una serie de experimentos con un circuito electrónico construido con superconductores, componentes capaces de conducir corriente sin resistencia eléctrica. En el circuito, los componentes superconductores estaban separados por una fina capa de material no conductor, una configuración conocida como unión Josephson, según la información oficial brindada por la Academia Sueca.

Al refinar las diversas propiedades de su circuito, los científicos pudieron controlar y explorar los fenómenos que surgían al pasar una corriente a través de él. En conjunto, las partículas cargadas que se movían a través del superconductor formaban un sistema que se comportaba como si fueran una sola partícula que llenaba todo el circuito. En el experimento, el sistema demuestra su carácter cuántico al lograr escapar del estado de voltaje cero mediante un efecto túnel. El cambio de estado del sistema se detecta mediante la aparición de un voltaje.

Los galardonados también pudieron demostrar que el sistema se comporta tal como lo predice la mecánica cuántica: está cuantizado, lo que significa que solo absorbe o emite cantidades específicas de energía. “Es maravilloso celebrar cómo la mecánica cuántica, con un siglo de antigüedad, ofrece continuamente nuevas sorpresas. Además, es enormemente útil, ya que la mecánica cuántica es la base de toda la tecnología digital”, afirmó Olle Eriksson, presidente del Comité Nobel de Física.

