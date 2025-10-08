Quiénes son los ganadores del Premio Nobel de Química 2025

El japonés Susumu Kitagawa, el británico Richard Robson y el jordano-estadounidense Omar M. Yaghi ganaron este miércoles el Premio Nobel de Química por sus aportes en “el desarrollo de estructuras metalorgánicas”. El trío fue galardonado por haber “creado construcciones moleculares con grandes espacios a través de los cuales pueden fluir gases y otros productos químicos”.

Kitagawa, nacido en 1951 en Kioto, Japón, es doctor en química de hidrocarburos en la Universidad de Kioto. Actualmente se desempeña como profesor distinguido en esa misma institución.

Por su parte, Robson nació en 1937 en Glusburn, Reino Unido, estudió química en la prestigiosa Universidad de Oxford y luego allí realizó un doctorado en filosofía. También realizó investigaciones en el Instituto Tecnológico de California y en la Universidad de Stanford. Hoy es profesor de química en la Universidad de Melbourne, Australia.

En tanto, Yaghi, de 60 años, es de Amán, Jordania. Dedicado a la química reticular, pionero en esa área, se formó en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y en la Universidad de Albany. Desde hace varios años se desempeña en la cátedra de química de la prestigiosa Universidad de Berkeley.

Los químicos, que trabajan por separado pero se complementan mutuamente con sus avances en investigaciones que se remontan a 1989, idearon formas de fabricar estructuras metalorgánicas estables, que pueden compararse con el armazón de madera de una casa.

Estas estructuras pueden absorber y contener gases en su interior, lo que tiene muchas aplicaciones prácticas hoy en día, como capturar dióxido de carbono de la atmósfera o extraer agua del aire seco del desierto.

Kitagawa habló con el comité y con reporteros por teléfono este miércoles después de que se anunciara su galardón. “Estoy profundamente honrado y encantado de que se haya reconocido mi larga trayectoria investigadora. Les digo a mis estudiantes que el desafío es muy importante en la química”, manifestó.

Por su parte, Yaghi, de familia palestina y refugiado en sus primeros años en Jordania, indicó: “Mis padres apenas sabían leer ni escribir. Fue todo un viaje; la ciencia te lo permite. Me propuse construir cosas bellas y resolver problemas intelectuales”.

Los descubrimientos

Todo comenzó en 1989, cuando Richard Robson experimentó con el uso de las propiedades inherentes de los átomos de una forma novedosa. Combinó iones de cobre con carga positiva con una molécula de cuatro brazos, que tenía un grupo químico que era atraído por los iones de cobre en el extremo de cada brazo.

Al combinarse, se unieron para formar un cristal amplio y ordenado. Era como un diamante lleno de innumerables cavidades. Robson reconoció de inmediato el potencial de su construcción molecular, pero era inestable y colapsaba con facilidad.

Sin embargo, Susumu Kitagawa y Omar Yaghi sentaron bases sólidas para este método de construcción; entre 1992 y 2003, realizaron, por separado, una serie de descubrimientos revolucionarios.

Kitagawa demostró que los gases pueden fluir dentro y fuera de las construcciones y predijo que las estructuras metalorgánicas (MOF) podrían hacerse flexibles. Yaghi creó un MOF muy estable y demostró que puede modificarse mediante un diseño racional, dotándolo de propiedades nuevas y deseables.

Tras los descubrimientos de los galardonados, los químicos han construido decenas de miles de MOF diferentes. Algunos de ellos podrían contribuir a resolver algunos de los mayores desafíos de la humanidad, con aplicaciones que incluyen la separación de PFAS del agua, la descomposición de trazas de fármacos en el medio ambiente, la captura de dióxido de carbono o la recolección de agua del aire del desierto.

