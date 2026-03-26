Motochorros mataron a tiros a un policía federal en Lanús durante un intento de robo

Delincuentes mataron este jueves a un efectivo de la Policía Federal durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Lanús.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva confirmó el crimen del cabo en X y advirtió: “Los responsables van a ser identificados y puestos a disposición de la Justicia”.

Asesinaron a un efectivo de la Policía Federal en Lanús, provincia de Buenos Aires, durante un intento de robo.



Fue atacado a tiros por delincuentes en moto.



Acompañamos a su familia y a sus compañeros en este momento.



Los responsables van a ser identificados y puestos a… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) March 26, 2026

La víctima fue identificada como el suboficial Matías Nahuel Cevallos, de 34 años, de la división Talleres de la Policía Federal.

Según se reconstruyó, cuatro asaltantes que circulaban en dos motos lo abordaron sobre la calle Remedios de Escalada de San Martín a metros de la avenida Hipólito Yrigoyen, para robarle su propia moto, le dispararon y escaparon.

Durante el ataque resultó herida la pareja del efectivo, Andrea Abdadal, que pertenece al departamento de enfermería de la Federal. A ambos los trasladaron al Hospital Evita donde Cevallos murió por una herida de bala en el Tórax debajo de la axila y otra en su pierna izquierda.

Una vecina que presenció el hecho relató: “Escuché cuatro detonaciones y a su mujer pidiendo ayuda a gritos. Corrí con mi hijo y justo pasaba un vecino en una camioneta; lo subieron a la camioneta y se lo llevaron. Estaba inconsciente y perdía mucha sangre”, declaró en diálogo con TN.

El fiscal jurisdiccional 6 del departamento judicial de Lanús Avellaneda, Martín Rodríguez, tomó intervención en la causa y ordenó enviar un equipo de la Policía Científica de la provincia para realizar las pericias en el lugar del crimen.

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