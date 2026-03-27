Detuvieron a un falso policía: las insólitas credenciales que le secuestraron

Por segunda vez en ocho meses, la Policía de la Ciudad detuvo a un delincuente que se hacía pasar por policía. El sospechoso, de 46 años, fue sorprendido cuando, después de simular un procedimiento en el barrio porteño de San Cristobal, se quiso quedar con marihuana que vendían dos dealers.

Así lo informaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño. El falso policía fue descubierto en Estados Unidos al 2700 por personal de la División Investigaciones Comunales 3 que patrullaba la zona en prevención de delitos.

“El supuesto uniformado, que llevaba supuestas credenciales policiales, tenía esposas y utilizaba un handy, fue sorprendido mientras demoraba a una pareja en la vía pública”, informaron fuentes policiales.

La pareja demorada por el falso policía eran dos dealers que vendían marihuana y el sospechoso los había contactado por redes sociales y simuló hacerles una compra.

El falso policía (a la izquierda) y los dos dealers Policía de la Ciudad

“El personal de la Policía de la Ciudad advirtió que los elementos que utilizaba eran apócrifos y procedieron a interceptarlo. En ese contexto, uno de los sindicados dealers dijo que habían sido citados en el lugar a través de Marketplace para concretar una operación", agregaron las fuentes consultadas.

El falso policía y la pareja de dealers quedaron detenidos y quedaron a disposición Unidad Fiscal Este del Ministerio Público de la Ciudad. Uno quedó imputado del delito de usurpación de funciones públicas y los otros por violación de la ley de estupefacientes: tenían 500 gramos de marihuana para su comercialización.

Llamó la atención las falsas credenciales que le secuestraron al impostor: una tenía la imagen de Snake, uno de los personajes de la serie de animación Los Simpson, y la otra la fotografía del actor Bob Odenkirk en su personaje del abogado Saul Goodman en la serie Better Call Saul.

Los policías que participaron del procedimiento reconocieron al impostor. Ya habían detenido al falso agente en julio pasado luego de una investigación por un robo con privación de la libertad.

“En esa oportunidad, junto a unos cómplices, ingresó en una vivienda simulando un allanamiento. En esa oportunidad vestía ropas similares a las que utiliza la Policía Federal Argentina (PFA) y se llevó dinero en efectivo y cigarrillos vaper de marihuana. Después, se allanó su casa y se secuestraron gorras y credenciales con logos de la PFA, chalecos tácticos, esposas, bastones, equipos de comunicación, posnets Y dispositivos electrónicos y el automóvil Fiat Punto bordo utilizado por la banda", según fuentes policiales.

Finalmente, la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional lo notificó de la causa y lo dejó en libertad.